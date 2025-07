Los juzgados canarios operan a media asta en el primer día de huelga

La huelga de jueces y fiscales ha arrancado este martes en todo el país y ha dejado un balance de cientos de juicios suspendidos en los tribunales canarios, que han estado funcionando a media asta y continuarán así hasta el jueves. El motivo de la protesta es la reforma del acceso a la carrera judicial y del estatuto del Ministerio Fiscal, que los convocantes entienden que atenta contra su independencia y separación de poderes.

A pesar de que el Consejo General del Poder Judicial no ha tenido por convocado el parón de la actividad y ha rechazado adoptar medidas en consecuencia, pues sostiene que carece de soporte normativo, alrededor de un 75% de la carrera judicial y fiscal ha acudido al llamamiento. Es decir, tres de cada cuatro jueces se han sumado a esta forma de protesta a nivel nacional, aunque los datos de cada comunidad autónoma no han trascendido porque el órgano de gobierno de los jueces no los está recogiendo y solo los están transmitiendo las asociaciones convocantes.

A pesar de que las cifras de participación disgregadas son difíciles de calcular, la impresión en Canarias es que la participación es "muy alta", según apunta el juez decano, Juan Avello. Una media de entre 12 y 15 procedimientos por juzgado se han visto aplazados y solo se han mantenido las medidas más urgentes.

A comienzos de abril, más de un centenar de profesionales ya se unieron al paro simbólico de 10 minutos a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas, como una actuación previa para intentar evitar la huelga. Pero ni esta ni la concentración de cientos de personas a las puertas del Tribunal Supremo ha logrado frenar la reforma, por lo que el llamamiento ha continuado adelante.

Secundan la huelga los jueces y fiscales pertenecientes a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Es decir, todas a excepción de las de corte progresista: Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que no ven que su actividad se vea comprometida por la reforma.

Servicios afectados

De aquí al jueves el servicio de guardia solo acogerá actuaciones con detenido u otras que resulten inaplazables, como medidas cautelares urgentes, levantamiento de cadáver, entradas y registros o conservación de datos de operadores telefónicos. Se verán afectados, por tanto, los juicios inmediatos de delitos leves o juicios rápidos sin detenidos.

En el orden penal, el llamamiento ha repercutido en la quinta sesión del juicio por el presunto fraude millonario de Emalsa, ya que solo se mantienen las causas con presos o detenidos puestos a disposición judicial, así como las medidas cautelares personales. En cuanto a los órdenes contencioso-administrativo, social y mercantil, solo están actuando para acordar medidas cautelarísimas.

Los jueces de menores y familia han seguido acordando medidas cautelares o provisionales en los procedimientos que afectan a hijos menores, personas con discapacidad, internamientos involuntarios u otras actuaciones semejantes. También se ha seguido actuando en las causas que pueden generar un perjuicio irreparable, como decisiones sobre suspensión de lanzamientos por vulnerabilidad o procedimientos de donación de órganos de donantes vivos.

En cuanto a los juzgados de violencia de género, se está atendiendo a las actuaciones que implican la intervención de menores o personas con discapacidad que no se hayan podido suspender con antelación, medidas de protección y causas con preso. También la vigilancia penitenciaria ha tramitado las resoluciones relativas a penas privativas de libertad y ha resuelto las quejas que afectan a derechos fundamentales. A su vez, los decanos han repartido los asuntos urgentes que puedan causar perjuicio y el servicio de guardia.