¿Tortitas con forma de osito y café de pistacho? Esto existe y está en Las Palmas de Gran Canaria

En una esquina tranquila de Guanarteme, una cafetería recién inaugurada está provocando una pequeña revolución entre los más golosos de Las Palmas. La han bautizado como Moonkies, y si el nombre ya suena a capricho de azúcar, descubre las sorprendentes propuestas culinarias que sirven dentro.

Los creadores de contenido gastronómico @grananaria.atugusto lo han contado sin medias tintas: “Hoy visitamos @moonkies.lp, la nueva cafetería en la capital que nos dejó con la boca abierta”.

Y es que este nuevo rincón para desayunar o merendar tiene una carta capaz de desmontar cualquier dieta o de adaptarse a ella porque hay dulces para pecar y opciones saludables para compensar.

Una explosión dulce

Cruasán por fuera, cookie por dentro. Esa es la fórmula mágica de su crookie, que se presenta como una bomba perfecta para amantes de las texturas. Y eso no es todo. Las cookies vienen en sabores tan originales como “nubes con chocolate” o “polvito uruguayo”, esa mezcla de galleta, merengue y dulce de leche que conquista a cualquiera que se atreva por 4.50 euros.

Aunque si prefieres algo más esponjoso, sus cinnamon rolls como el de chocobons que enseñan son todo lo que esperas y más. “Chiquita bomba, ¡eh!”, exclaman en el vídeo. Y no exageran porque están entre los productos estrella, con un precio de 4 euros.

La merienda más instagrameable

Uno de los platos más virales de Moonkies son sus tortitas con forma de osito. Las sirven bien cargadas de crema de pistacho, fresas frescas y mucho, mucho sirope. Todo por 6 euros. Un plato que entra por los ojos y te deja relamiéndote los dedos.

Para acompañar, nada mejor que un café con sabor diferente: el de pistacho, por ejemplo, que se ha convertido en el favorito de quienes buscan algo especial. Y si lo tuyo no es la cafeína, puedes optar por su chocolate con leche o uno de sus smoothies.

Bowls tropicales

En este local también hay lugar para quienes buscan una opción más ligera. El mangobowl, con fruta fresca, granola y yogur, cuesta 6,50 euros y es perfecto para un desayuno nutritivo o una merienda que no pese. “Si estás a dieta también puedes venir”, dicen desde la cuenta de Instagram que destacan lo equilibrado del menú.

La combinación entre dulces caseros, opciones saludables y bebidas originales convierte a Moonkies en un local con alma de cafetería moderna y corazón repostero.

Así puedes llegar a Moonkies

Moonkies se encuentra en calle Simancas, 70 (Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria). Abren de lunes a viernes en dos turnos: de 08:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Los sábados, solo en horario de mañana, de 09:00 a 14:00 horas. El sitio ya se está llenando, así que mejor ir con tiempo si quieres probar su rollito de chocobons o hacerte la foto con sus tortitas-oso.

Con precios que oscilan entre los 3,30 y los 6,50 euros, Moonkies se presenta como una opción asequible, creativa y totalmente apetecible. Y si aún no lo has probado, ya sabes que está en boca de todos, y no solo por lo que se come.