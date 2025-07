Manuel Marchena presenta su último libro: "No son buenos momentos para reformar el proceso penal"

"Me da la impresión de que no son buenos momentos para reformar los principios estructurales del proceso penal, porque no puede ser una ley que ya venga lastrada por la sospecha", concluía este jueves Manuel Marchena, la voz más influyente de la judicatura española, durante la presentación de su último libro en el Gabinete Literario de Las Palmas. El magistrado del Tribunal Supremo y ponente en la histórica sentencia del procés catalán aborda en su primera obra para un público no especializado, La justicia amenazada, los males que detecta en el sistema actual, como las acusaciones de lawfare, el abuso de aforamientos o la dependencia hacia la figura del fiscal general del Estado.

Empezó su intervención señalando que en el Ministerio Público "estamos viviendo un escenario insólito" que a veces parece una "extravagante irrealidad". Pero, con distintos ejemplos históricos, recordó que "la atención política entre la Fiscalía y el gobierno forma parte de la historia", pues el primer fiscal general del Estado que hubo en España vivió 40 años de exilio tras proponer la separación de la jurisdicción ordinaria de la eclesiástica.

El magistrado grancanario, a sus 66 años de edad, es un defensor de la neutralidad política y renunció a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo tras conocerse las declaraciones del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en las que insinuaba que, con él, entrarían por la "puerta de atrás" a la Sala de lo Penal.

"Lo único que hice al renunciar a presidir el CGPJ y el Supremo fue reivindicar mi dignidad profesional"

No dudó en explicar por qué tomó esa controvertida decisión, sobre la que explicó que no alberga ningún sentimiento de pena ni de nostalgia. "Lo único que hice fue reivindicar mi dignidad profesional. Mi trayectoria como presidente de una Sala que conoce delitos de aforados indica todo lo contrario a lo que reflejaba ese Whatsapp", aseguró.

También hizo énfasis en la importancia de la lucha contra la violencia de género: "Las soluciones penales son irrenunciables, indispensables, pero tan importantes como estas, también sea dicho, son las soluciones asistenciales y las de carácter educativo".

El acto contó con las intervenciones del presidente del Gabinete Literario, Juan José Benítez, del decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Rafael Massieu, y del subdirector de La Provincia, Fernando Canellada, los cuales subrayaron la importancia de esta publicación y de la figura de Marchena en el panorama actual.

Soluciones de futuro

Massieu destacó las distintas soluciones que ofrece el libro para mejorar la situación de la judicatura. "Algunas solo requerirían una voluntad política y, por su puesto, una dotación presupuestaria, pero también hay otras propuestas de más calado que necesitarían de una reforma legislativa, que ojalá se produzca más pronto que tarde", enfatizó. También destacó que su lectura permite "entender la realidad de la aplicación del derecho penal que, desafortunadamente, vemos en los medios de comunicación a diario".

Canellada, por su parte, hizo un repaso por la historia personal, familiar y profesional de Marchena, al que se refiere como la "autoridad suprema de la justicia imparcial e independiente". "Su fortaleza ética le ha convertido en incombustible frente a las intrigas de sus adversarios. Fue calumniado repetidas veces en público y en privado y ha sido diana de toda clase de conspiraciones", relató, en una descripción de Gaspar Melchor de Jovellanos que encaja con el magistrado.

Manuel Marchena caracterizado como Gaspar Melchor de Jovellanos, regalo sorpresa en la presentación de su libro en el Gabiente Literario. / Adae Santana

El acto concluyó precisamente con la revelación de una versión del cuadro de Goya con el rostro de Marchena, creado por el ilustrador Adae Santana. El juez se dedicó a continuación a firmar ejemplares para una larga fila de asistentes, entre la que se encontraban representantes de la judicatura, el Ministerio Fiscal, la abogacía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otros oyentes interesados en el mundo del derecho.

Lo primero que llama la atención del libro es la imagen de unas togas encadenadas entre sí, que prepara al lector para el contenido que se va a encontrar. Lo que pretende Marchena es ofrecer ciertas claves para formarse una opinión sobre los debates diarios que copan los periódicos acerca de la carrera judicial y propone una serie de soluciones para avanzar. "La historia enseña que el poder político no ha superado la tentación de debilitar los mecanismos constitucionalmente concebidos para el control democrático de sus decisiones", reflexiona en las primeras líneas.