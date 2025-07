Las Palmas de Gran Canaria busca controlar las algas invasoras para evitar la catástrofe del Estrecho

El alga Rugolopterix okamurae ha llegado para quedarse. Esta especie, natural del Pacífico y fuertemente invasiva, lleva al menos cuatro años arrasando el litoral sur de Las Palmas de Gran Canaria tras ser detectada en la zona de San Cristóbal. La concejalía de Ciudad de Mar, que dirige Pedro Quevedo, y la comunidad científica están intentando controlarla. Los oceanógrafos que están analizando la situación temen que pueda derivar al escenario que está viviendo el Mediterráneo, especialmente en el Estrecho, donde este organismo se ha convertido en una década en una auténtica catástrofe, provocando un fuerte impacto económico y medioambiental.

«Tenemos que estar preparados para lo que venga», resalta la oceanógrafa Cristina Fernández Gil. Miembro de la agencia de divulgación científica Oceanográfica, señala que la preocupación entre la comunidad científica es real. Principalmente por el desconocimiento que existe en las Islas sobre cómo tratar esta especie invasora, detectada ya en el litoral de todo el Archipiélago, aunque todo apunta a que llegó en un barco comercial al Puerto de Las Palmas, al ser la rada sur donde se detectó por primera vez su presencia.

El peligro de estas algas radica en su capacidad para destruir los fondos marinos, algo que ya está provocando en la bahía de la capital grancanaria. En las costas de Cádiz y Málaga está provocando una auténtica catástrofe medioambiental, colonizando y arrasando con especies autóctonas y provocando gastos de miles de euros a ayuntamientos y pérdidas en la pesca y en la hostelería.

En Canarias, a tientas

«En Canarias vamos a tientas», reconoce, «de momento no se ha mostrado agresiva, pero no sabemos si es que está en un periodo de adaptación o que no tiene las condiciones perfectas para su desarrollo». En lo que va de año, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha retirado 64 toneladas de seba en San Cristóbal, principalmente en la caleta situada al norte del barrio marinero. Fuentes del área de Ciudad de Mar precisan que la mayor parte se han recogido en los dos últimos meses.

Ante el desconocimiento sobre qué factores son los que detonan los arribazones que inundan periódicamente San Cristóbal -aunque también se han detectado en playas de Telde y de otros municipios- , la capital grancanaria busca obtener fondos europeos junto a otras administraciones a través del proyecto Bets Life 2030. La idea es poder «entrenar» a los servicios de limpieza de playas y a los pescadores para evitar que siga expandiéndose sin control.

Tareas de limpieza por parte de Ciudad de Mar en / Ciudad de Mar

«En San Cristóbal ya decían hace unos años que recogían más algas que otra cosa en las artes de pesca», indica Fernández, «¿Qué pasa? Que si las tiran después en otros sitios expanden las esporas y terminan siendo fuentes de nuevas cepas». Para evitar esto, apunta que se deben limpiar adecuadamente las artes, las hélices de los barcos y los arribazones que llegan a la costa.

Fuerte olor

Ciudad de Mar aclara que están siguiendo criterios científicos para tratar los arribazones que llegan al litoral capitalino, de la mano de la ULPGC, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) o entidades como Oceanográfica. En el caso de Las Canteras, la recomendación es retirarla de manera sostenible, al ser ese tipo de alga habitual en el Archipiélago. En cambio, en San Cristóbal, se retira por completo se detectan arribazones.

«Hay que eliminarlos para evitar llegar a la situación del Mediterráneo», apuntan. Para mejorar la retirada de la seba han habilitado una rampa para poder utilizar maquinaria, ante el volumen de algas que se está recogiendo. Eso sí, deben esperar a que los restos estén secos para llevarlos al ecoparque, de ahí que al estar en descomposición provoquen un fuerte olor que afecta a los vecinos de San Cristóbal y al complejo hospitalario.

Desde Ciudad de Mar aclaran que a diferencia de otros municipios de la Península, en la capital existe un servicio de mantenimiento -pendiente de renovación- que incluye la limpieza anual de todo el litoral. Los nuevos pliegos incidirán en la búsqueda de la sostenibilidad entre ecosistema -especialmente en Las Canteras- y la actividad humana.