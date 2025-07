Tesoros ocultos en forma de antigüedades y muebles vintage para decorar el hogar con historia

Las formas, los materiales, los acabados e incluso los rasguños de los muebles antiguos y vintage tienen el atributo de poder contar historias. Desde los carpinteros que los elaboraron artesanalmente siguiendo los estilos de la época, pasando por traslados en barco y restauraciones, su aspecto evoca un viaje al pasado sin tener que abandonar el presente. La Opalina, Masap o La vieja bohemia son algunos de los negocios de Las Palmas de Gran Canaria donde se pueden rescatar antigüedades y objetos vintage para decorar una vivienda, garantizando que sus espacios tengan un toque distintivo y una calidad que no se suele encontrar en el mobiliario moderno.

En el caso de La Opalina, su local cuenta con una sala de exposiciones que brinda toda una experiencia inmersiva a través de muebles restaurados y una cuidada decoración. No solo se pueden comprar artículos sueltos, sino que cada uno de sus rincones permite a la clientela inspirarse para elegir el estilo que quiere dar a su hogar. Además, la tienda dispone de un servicio para que tanto particulares como empresas soliciten el diseño de un proyecto de interiorismo a partir de muebles concretos o partiendo de un concepto específico.

Una cómoda en la sala de exposiciones de La Opalina / José Pérez Curbelo

Tal y como cuenta su gerente y propietario, Alejandro Viñayo Núñez, uno de los estilos más exitosos en la actualidad es el escandinavo, que tuvo mucha repercusión entre los años 50 y 60 del siglo pasado. Se caracteriza por la simplicidad, las superficies lisas sin ornamentación, los diseños neutros con colores claros, la ligereza y la funcionalidad, que es lo que muchas personas buscan para sus viviendas. También suelen gustar bastante las piezas con mucho colorido, la cristalería o la cerámica de los años 60 y 70.

Restauración de muebles familiares

Uno de los puntos fuertes de este negocio es la restauración de muebles a nivel profesional, motivo por el que suelen acudir personas con intenciones de dar una segunda vida a muebles familiares o herencias que son auténticas reliquias, así como darles un toque de modernidad. En muchas ocasiones, el arraigo por esos objetos puede hacer que se pase por alto el coste de los arreglos: "Lo que tiene precio es el valor de mercado de la pieza, y lo que no tiene precio es el valor sentimental".

Ya sean proyectos grandes o pequeños, en La Opalina tienen claro que los materiales de las piezas antiguas son de una calidad superior a las de creación reciente "que pueden tener un diseño muy bonito pero, a la larga, empiezan a dar problemas". Por eso, el propietario del negocio explica que merece la pena invertir en muebles más antiguos y restaurarlos con técnicas modernas. "Utilizar las calidades de antes al servicio de las nuevas tecnologías es una unión maravillosa. Son muebles que van a durar una vida", reflexiona Viñayo.

Mobiliario antiguo de cocina tras un proceso de restauración en La Opalina / José Pérez Curbelo

Debido al gran volumen de objetos que manejan, sumado al éxito que tienen las antigüedades y los muebles vintage, pronto inaugurarán unas nuevas galerías anexas a su local actual. Y es que, además de las labores de compra-venta, restauración y diseño de interiores, se dedican al coleccionismo en el sector decorativo de espacios y del hogar, incluyendo artículos como teléfonos antiguos o máquinas de escribir.

Pinturas y monedas

El anticuario Masap también tiene una larga estela en el mundo del coleccionismo, destacando su oferta de cuadros, pinturas y acuarelas realizadas por consagrados artistas canarios. Pino Ojeda, Manolo Millares, Jane Millares, Colacho Massieu o Manuel López Ruiz son algunos de los nombres que se encuentran en su tienda y que podrían acabar luciendo en las paredes de los hogares de alguno de sus clientes.

La dueña de Masap, Arantxa de Santa Ana, cuenta que decidió emprender este negocio hace casi 12 años "ante la idea de que habían desaparecido todos los anticuarios". Su objetivo desde entonces ha sido llegar a todas las personas, y no solo a las que tienen un alto poder adquisitivo, por lo que tienen productos como monedas o figuritas a partir de un euro.

En la gran pantalla

Actualmente funcionan muy bien los muebles con estilo minimalista que tengan toques antiguos sin estar demasiado recargados. La mayor parte de las piezas que llegan a su local proceden de particulares, a menudo por una herencia, y suelen acabar en la vivienda de un cliente después un meticuloso proceso de restauración. Pero ese no es el único destino posible: muchos de sus muebles también han acabado en platós de cine como el de la película Palmeras en la nieve o la serie El zorro, ambas grabadas en Canarias.

"Aquí se están haciendo muchas películas y publicidad. Como no les interesa ir acumulando objetos, tienen la posibilidad de alquilarlos a un precio asequible para reflejar la época sobre la que se está rodando. Les compensa más que estar comprando, aunque siempre hay alguna película que compra el objeto porque a lo mejor lo tienen que destruir", relata de Santa Ana.

Un biombo antiguo de estilo asiático en la tienda de Masap / José Pérez Curbelo

Objetos para aprender historia

Espadas, quinqués, jarrones, espadas o cajas-escritorio de viaje son algunas de las piezas que pueden encontrarse en su tienda, sin dejar de lado el mundo de la numismática y la notafilia, que tiene mucho éxito. Entre la colección de Masap destaca un columnario, una moneda de 8 reales del año 1765 que circulaba por México cuando era una colonia española.

"La gente que viene generalmente a la tienda es maravillosa y está recuperando unos objetos que, si no los compra nadie, se perderían por el camino. Muchos terminan en la basura, que es una pena. Todo lo que hay aquí tiene una historia detrás. Hay niños que se saben la historia de España con las monedas; esa es también una forma de aprender y de conservar", apunta la propietaria.

Ese es un pensamiento compartido en el local de La vieja bohemia, cuya dueña, María Isabel Benítez Luzardo, quedó cautivada hace más de una década por la infinidad de historias que se esconden detrás de cada objeto: "Hay muebles que vienen de Cuba, de Francia, Alemania, Inglaterra... todo tiene una historia, un engranaje detrás, las personas que lo compraron en su momento, el disfrute de esa pieza".

Montar una casa entera con antigüedades

Especializada en muebles de época, su oferta abarca los estilos victoriano, art nouveau o art déco, entre otros. La demanda de este tipo de mobiliario se encuentra en un buen momento, incluyendo también a la gente joven, que en ocasiones acude a "montar una casa entera de antigüedades", según apunta Benítez.

Teteras, jarrones y figuras antiguas en La vieja bohemia / José Pérez Curbelo

Uno de los aspectos diferenciales de La vieja bohemia es que su tienda expone los productos antes de restaurarlos, y es el comprador quien decide si quiere que se le haga ese trabajo o no. De este modo, pueden conocer su estado original y decidir de qué manera quieren llevárselos. "Ya no se hacen a mano como antiguamente y eso ya crea una diferencia, hace de ese objeto algo especial. Por mucho que lo queramos recrear no será igual, con ese esplendor y calidad que se vivió en el momento", añade.

Entre su amplia variedad de objetos también hay pinturas de autoría canaria o figuras de terracota idóneas para decorar una vivienda, así como típicos naifes canarios, algunos de los cuales todavía tienen vida útil y pueden utilizarse como herramienta más allá del plano decorativo.