Carolina Darias, sobre el Carnaval: "Trabajamos intensamente en el Carnaval 2026 porque se cumplen 50 años"

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, en esta parte de su entrevista de balance de los dos años de mandato promete un Carnaval 2026 muy especial, dado que la fiesta cumple medio siglo.

En cuanto al Carnaval, Sagulpa hizo estudios para analizar el subsuelo del aparcamiento del Rincón, soterrarlo y crear un gran espacio diáfano en superficie. ¿Qué avances hay a ese respecto?

Seguimos trabajando en estudiar y ver otras perspectivas posibilidades. Y eso, cuando lo tengamos claro, lo anunciaremos; antes, no. Pero sí que siempre, digamos, estamos en un trabajo permanente, constante de dar respuestas al hoy, pero especialmente pensando en el mañana.

¿Se mantendrán en 2026 las ubicaciones para los conciertos y las noches de carnaval?

Eso tendrá su anuncio, lo haremos en el momento que corresponda, pero ya estamos trabajando, igual que estamos trabajando intensamente en las Navidades del año 2025, saben que el año pasado tuvimos las mejores Navidades que ha tenido la ciudad. Estamos trabajando para que este año tengamos unas mejores Navidades. Me ilusiona muchísimo que la ciudad vuelva a brillar, como brilló el año pasado. Y por supuesto, estamos trabajando intensamente en los carnavales del año 2026. Serán unos grandes carnavales, como ya lo solemos hacer, pero en este caso, festejando una fecha tan importante como nada más y nada menos que 50 años.

¿Cómo va la elaboración del proyecto para la capitalidad cultural, se podrá pasar el primer corte pese a la marcha del director general de la candidatura?

Marcha muy bien, el proceso de la elaboración del big book avanza adecuadamente. Tenemos las máximas ilusiones y las máximas expectativas para que a final de año, cuando lo presentemos, podamos continuar adelante.

Dos infraestructuras vinculadas con esa candidatura son la transformación del almacén Fyffes y del cine Guanarteme. ¿En qué punto se encuentran?

Están con los planes directores ya ultimados y ya para ponerlos en marcha como parte importante de aportación a las infraestructuras a la ciudad y también como una parte fundamental de la candidatura. En estos dos años, el impulso que se le ha dado a la de esta ciudad ha sido muy importante. Esas dos son las que vienen ahora, pero para que se hagan una idea, nosotros en estos dos años hemos impulsado cerca de un centenar de obras por el área de Urbanismo y han sido ya recepcionadas cerca de 60. Esto es un proceso que continúa, seguimos en constante producción, si me permite la palabra. Proyecto, redacción de proyecto, adjudicación de obra y realización de las mismas... Teniendo en cuenta y siendo consciente de las dificultades que conllevan las obras, creo que es un un número importante.

Llevábamos cinco años en la isla sin asesinatos machistas y solo en lo que va de 2025, ha habido dos en la ciudad. ¿El Ayuntamiento se ha adherido al sistema Viogen, que mejora la coordinación entre las administraciones?

Estamos de manera permanente coordinados, ese elemento que usted añade no obsta para la coordinación y la implicación. No solamente en la actuación, cuando se da el caso, sino casi tan importante como eso es la prevención. Me preocupa muchísimo el parte diario que recibimos en el Centro Municipal de Emergencias de denuncias de agresiones de género. El número es ciertamente impactante, lo quiero decir. Y sobre todo me preocupa la baja percepción del riesgo que hay, especialmente en nuestra gente joven. Tenemos que implicarnos todas las administraciones públicas en cómo erradicar esta lacra social que nos sigue impactando, golpeando y asesinando a mujeres en pleno siglo XXI. La última semana ha sido una semana aciaga. Cinco mujeres asesinadas en nuestro país, una de ellas en la ciudad, y creo que que todos los esfuerzos tienen que estar volcados en ello.