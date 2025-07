Carolina Darias, sobre la Metroguagua: "Nos planteamos algunas puestas en marcha en las partes terminadas, pero necesitamos Hoya de la Plata y Santa Catalina"

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, en esta parte de su entrevista de balance de los dos años de mandato aborda las dificultades que ha tenido la Metroguagua y sus soluciones.

Ha habido tiranteces con el Gobierno de Canarias por el tramo de la Metroguagua en Vegueta, que el Ejecutivo autonómico ha asumido. Además de esa obra, ¿qué soluciones plantea para para las otras fases pendientes?

Quedan tres grandes intervenciones pendientes y dos dependen del Ayuntamiento. La estación de Hoya de la Plata, estamos ya en la licitación de un nuevo proyecto. Ha costado, pero hay un avance en cuanto a esa obra. En cuanto a la estación de Santa Catalina, estamos a la espera de poder resolver con la empresa. Está habiendo muchas dificultades porque no es pacífica la resolución; tendríamos que resolver y volver a sacar un nuevo proyecto como ha pasado con Hoya de la Plata. Y luego la tercera gran obra... Yo no hablaría de tirantez, sino de una relación cordial en la que las administraciones nos decimos lo que a cada una nos corresponde hacer. Al Ayuntamiento le corresponde hacer estas dos que acabo de decir y al Gobierno de Canarias, el tramo tres. Ahí, al Ayuntamiento le falta información con respecto a la parte ambiental. No obstante, estamos viendo que aquellos tramos en los que ya se ha intervenido y se ha finalizado también han supuesto una regeneración importante. La idea sería terminarlo, el tiempo que nos lleve, y aunque el tramo tres se demore, tener un trazado provisional mientras tanto.

¿Cuáles son esas soluciones provisionales, no solo para el tramo de Vegueta?

Nos planteamos algunas puestas en marcha en las partes que están terminadas, pero es verdad que necesitamos tanto la estación de Hoya de la Plata como la de Santa Catalina. No así el tramo tres, para el cual sí hay una alternativa provisional, porque ya se sabía desde un principio que esa iba a ser, al tener que ganar terrenos al mar, la obra más complicada.

¿Sin Santa Catalina no hay Metroguagua?

Puede haber trazados, pero le correspondería a Guaguas Municipales hacerlo. Sí me consta que estamos tratando posibilidades alternativas, al menos en estudio.

¿Se abrirá, al menos de forma provisional, el acceso a la GC-1 desde Nicolás Estévanez que está bloqueado por esa gran obra?

Abiertamente, sí, lo hemos dicho. Una vez que concluya la resolución, abordaremos la apertura provisional de Nicolás Estévanez. Es demandada y además creemos que es necesaria. No me atrevo a dar una fecha, pero intentaremos que se haga cuanto antes.

Acaba de conocerse por fin el proyecto para el paseo Guiniguada de la cultura y las artes canarias. ¿Qué calendario se maneja a partir de ahora?

Tenemos que ver lo que pasa con el recurso presentado, pero yo antes quiero reconocer y valorar el gran trabajo que ha llevado a cabo el personal municipal, tanto de Urbanismo como de Geursa. Y también quiero agradecer la participación del jurado. Ahora hay un recurso sujeto a la Ley de Contratos del Estado. Esperaremos a la resolución y a partir de ahí veremos. Hemos hecho un trabajo muy riguroso, ajustado a las bases. Si va todo bien, que espero que sí, vamos a continuar con un proyecto que va a significar una de las grandes transformaciones de la ciudad, no solamente para generar un espacio de uso ciudadano, sino también para coser esa parte de la ciudad entre Vegueta y Triana y dotarla de un gran valor paisajístico y ambiental.

Otro de los grandes proyectos de la ciudad es el retranqueo de la Base Naval. ¿Hay calendario con el Náutico y la Armada?

Para eso, ahora mismo, no. Tenemos nuevos proyectos que hemos presentado tanto con el plan de remanentes como con el Fdcan. Hemos presentado proyectos de barrio, que me parece también importante. La plaza en Isla Perdida, el plan de asfaltado, que quiero reseñar como uno de los planes más importantes que hemos hecho en la ciudad en los últimos dos años. Con fondos procedentes del plan de cooperación y especialmente con fondos propios, hemos asfaltado en 2024 y en lo que llevamos de 2025 60 calles, en torno a 20 barrios de la ciudad, Piletas, Cruz de los Ovejeros, Isla Perdida, Don Zoilo, Schamann, Escaleritas, Vegeta, paseo de Chil... Ahora vamos a asfaltar por primera vez de principio a fin toda la calle Tomás Morales por importe de más de 700.000 euros, y ya estamos elaborando un nuevo plan de asfaltado. Retomando la pregunta, otro de los proyectos tiene que ver con una gran intervención en el paseo de las Alcaravaneras para después conectar con la ampliación que acaba de comentar, pero eso quedaría un poco más adelante.

En esa zona también debía ir el parque del Puerto. ¿Le preocupa que se genere desazón en la ciudadanía al ver que por un desencuentro entre administraciones se diluye un proyecto que estaba a punto de materializarse?

Primero, el Ayuntamiento ha estado siempre en la máxima disposición de diálogo y entendimiento con todas las administraciones y las instituciones, e incluyo también el puerto. En este caso, lo que había era un acuerdo previo que, por distintas circunstancias, no ha salido. Ahora lo que hay es una actuación en esa zona del puerto que va a acometer la Autoridad Portuaria con un proyecto que ha presentado al Ayuntamiento. Se han producido encuentros técnicos muy positivos. Creemos que que va a contar con todos los parabienes, pero me esperaré al informe técnico que será el que lo haga definitivo. Nosotros lo que queremos es, mientras ese acuerdo termina de de cristalizarse, intervenir en la playa de Las Alcaravaneras para coger todo el tramo luego de continuidad, porque es verdad que hace falta dar una salida consensuada y dialogada entre ambas administraciones para la conexión del puerto con el parque Santa Catalina.