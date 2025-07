Las Torres denuncia el abandono de sus zonas verdes: "Cada vez desaparecen más árboles"

Vallas oxidadas, árboles sin podar y maleza creciendo sin control. Así describen los vecinos el estado actual de las plazas y espacios de esparcimiento del barrio de Las Torres. La falta de mantenimiento preocupa a la asociación de vecinos de Las Torres Altas, Avetal, cuyo presidente, Juan Angulo, lamenta la degradación de unas áreas que deberían ser lugares de encuentro y disfrute, pero se han convertido en espacios marcados por el abandono. "No les pedimos inversión, solo mantenimiento", insiste.

La zona que divide el polígono Lomo Blanco con el barrio se ha convertido en un cementerio de árboles y palmeras. Lo que antes era un entorno verde, con vegetación cuidada por los propios residentes, hoy presenta árboles talados, vegetación seca y claros signos de abandono. "Nosotros lo teníamos muy adecentado, pero desde que lo cogió el Ayuntamiento solo ha ido a peor", recuerda. Según explica, la situación ha ido deteriorándose con el paso del tiempo, y en los últimos años el abandono es más evidente: "Cada vez está peor y cada vez desaparecen más árboles", asegura.

Desde el área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aseguran que el mantenimiento en este enclave se realiza semanalmente, aunque informan que en el último año se retiraron tres palmeras por riesgo de caída, ya que presentaban pudrición por hongos, y una acacia que había completado su ciclo de vida.

Un árbol sin poda

A los problemas de vegetación se suman otros de seguridad. En esa misma avenida, la falta de una baldosa provocó la caída de una vecina. "Me caí y me hice un esguince, además de que se me rajó la chaqueta del golpe", relató la afectada. "Es muy peligroso", añadió.

Ante este panorama, Angulo pone en duda la viabilidad de proyectos más ambiciosos como el Corredor Verde, una iniciativa municipal que pretende conectar Tamaraceite y La Ballena a través de La Mayordomía, Hoya Andrea, Los Tarahales, Las Torres y Siete Palmas. "Si lo poco que tenemos no lo cuidan, ¿quién mantendrá luego el Corredor Verde?", se pregunta con escepticismo el presidente vecinal.

Uno de los puntos más simbólicos del deterioro es la plaza de la Ascensión del Señor, el principal espacio público del barrio. El árbol que preside el recinto lleva años sin ser podado, según denuncian los residentes. Justo al lado, el teatro al aire libre situado junto a la sede vecinal está inutilizado porque las grandes ramas bloquean la visibilidad. "Ahora, cuando queremos hacer un comunicado para los vecinos, lo hacemos en las rampas, porque aquí no se ve", comenta Angulo.

Vallas en mal estado

El Consistorio defiende que a comienzos de año se realizó una intervención intensiva en el barrio con podas en todo el arbolado. Sin embargo, sobre el árbol central de la plaza aseguran que no se ha actuado porque "no genera problemas de paso y se encuentra sano". Desde Parques y Jardines explican que se está apostando por "intervenciones de baja intensidad" en árboles de gran porte, con el objetivo de favorecer un crecimiento más natural. "Es un cambio de paradigma, pero positivo para el arbolado y el medioambiente", añaden.

Otro de los elementos en mal estado es la valla que separa la plaza de la carretera, ya que se encuentra oxidada y en varios tramos rota. "Si alguien pasa la mano por aquí, se corta", advierte Angulo. En los últimos días, él mismo retiró una sección que estaba a punto de caer. A pocos metros, las malas hierbas invaden la plaza. "Por aquí no viene nadie a limpiar", lamenta.

La asociación de vecinos asegura haber intentado sin éxito contactar con las distintas concejalías competentes del Ayuntamiento. Desde Parques y Jardines informan que la concejala responsable del área, Gemma Martínez, tiene prevista una visita a la zona próximamente.