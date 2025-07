Una formalidad pausa la reforma y el desalojo de la casa histórica de Mendizábal

Hace un año, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inició el proceso de compra de una de las casas más antiguas de Vegueta, situada en el número 27 de la calle Mendizábal, por un importe de 368.082 euros. Sin embargo, a día de hoy, la expropiación consensuada aún no ha concluido y, mientras tanto, el inmueble ha sido okupado y su estado de conservación ha empeorado notablemente. El concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, explicó durante la Comisión de Pleno de Gestión Económica, Financiera y Especial de Cuentas que la adquisición se encuentra en su fase final, pero advirtió que, hasta que no se firme el acta de ocupación, el Ayuntamiento no puede intervenir.

"No existe dejadez"

Spínola defendió que "no existe dejadez" por parte del Consistorio, en respuesta a las críticas formuladas por Vox durante la sesión. "Sigue completamente abandonado, sin plan de rehabilitación, sin uso definido, y lo más grave es que actualmente se encuentra okupado", denunció la concejala de Vox, Carmen Rosa Expósito, quien no obstante matizó que las personas que residen actualmente en el inmueble no son conflictivas.

Una persona sin techo saliendo del número 27 de la calle Mendizabal. / LP/DLP

"En los próximos meses se firmará el acta de ocupación y entonces podrá hacerse algo. La situación actual no compete al Ayuntamiento", insistió Spínola. El concejal subrayó que el Consistorio actuará una vez finalice la transacción: "El Ayuntamiento adoptará medidas para preservar una vivienda que está catalogada en el Plan Especial de Protección y que merece toda nuestra atención".

Uso del inmueble

El inmueble forma parte del patrimonio arquitectónico de Vegueta y goza de un alto nivel de protección, al tratarse de una de las pocas construcciones que conserva una fachada original del siglo XVI. Aunque en 2016 sufrió un incendio que destruyó parte de la techumbre, la casa mantiene los elementos que justifican su grado de protección parcial, como la fachada, la cujía y un pequeño patio interior.

Una vez completado el procedimiento administrativo, el Ayuntamiento tendrá vía libre para actuar sobre la propiedad, lo que permitirá no solo el desalojo de sus actuales ocupantes, sino también su rehabilitación o integración en algún proyecto de uso cultural o público. La vivienda fue adquirida por el gobierno municipal en julio del año pasado a la empresa Resdev So Reoco 2. Aunque el Ayuntamiento no ha especificado aún el destino que tendrá el edificio, en 2016 el entonces concejal de Urbanismo, Javier Doreste, propuso convertirlo en un centro de información sobre Vegueta.