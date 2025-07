La Nueva Ciudad Alta requiere más aparcamientos para los vecinos

A mayor población, mayor necesidad de aparcamientos. El informe ambiental que da cobertura a la futura modificación urbanística de la Nueva Ciudad Alta, publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), señala que esta zona requirará de más estacionamientos, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional previsto. Los cambios en el Plan General de Ordenación (PGO) que está preparando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con edificios de hasta 20 plantas en Las Torres o Los Tarahales, prevé para este distrito un crecimiento de hasta 50.463 personas para los próximos años.

El informe señala que han registrado un total de 85 alegaciones o sugerencias. De estas 62 corresponden a cuestiones relativas al barrio de Las Torres, donde la posible modificación del PGO ha causado un amplio malestar entre los vecinos. En cualquier caso, apunta que la mayoría de estas peticiones no hacen referencia a cuestiones relativas al ámbito medioambiental, por lo que no entra a valorarlas. Además, el documento destaca el "importante esfuerzo" realizado por las asociaciones vecinales del distrito para elaborar propuestas.

El escrito presentado por la consejería de Política Territorial del Cabildo señala que "no queda justificado cómo se va a dar respuesta a la dotación de aparcamiento necesaria para los nuevos residentes", teniendo en cuenta que el documento elaborado por Urbanismo elimina la limitación al número máximo de viviendas. En cuanto a la incidencia en el paisaje, indican que no ha sido posible valorar esta cuestión dado que no se han definido las características de los nuevos edificios planteados de entre 10 y 20 plantas.

La respuesta del Cabildo también indica que se ha atribuido en la alternativa 2 -aquella por la que se decantan los técnicos municipales- la posibilidad de levantar hasta cuatro alturas en una parcela que en estos momentos está en ejecución con viviendas unifamiliares pareadas de dos plantas.

Tabaibas y lagartos

En cuanto a la consejería de Medio Ambiente y Energía del Cabildo, esta destaca que se debería compensar la pérdida de 5.300 matorrales que se produciría con las nuevas edificaciones. Así, habría que restaurar las laderas circundantes con especies autóctonas, propias del tabaibal.

Además, en las zonas más favorables es recomendable usar especies de mayor porte propias del bosque termófilo, como pueden ser acebuches, almácigos, tajinastes o guaydiles. También habría que poner atención en las especies invasoras para su erradicación, sobre todo con el rabo de gato -planta que cuenta con un protocolo propio de control-.

El documento también hace referencia a la fauna, concretamente al lagarto gigante de Gran Canaria, entre otros reptiles como la lisa y el perenquén, por ser estas especies protegidas. Para ello, recomiendan habilitar espacios idóneos en las nuevas zonas verdes que desarrolle el Ayuntamiento, con rocallas, muros de piedra seca y plantas nativas frutales.

Redacción de la modificación del PGO

Una vez obtenido el visto bueno del órgano ambiental, los técnicos de Urbanismo procederán ahora a redactar la modificación del PGO propiamente dicha. Los vecinos de Las Torres se han manifestado ya en varias ocasiones solicitando que se elimine de la alternativa 2 la posibilidad de convertir en espacios libres unos 127 edificios.

Fuentes municipales señalan que los documentos incluidos en la evaluación ambiental no determinan ninguna expropiación y que no hay ninguna opción sobre otra entre las cuatro alternativas planteadas. Tal y como han reiterado en el Pleno, comisiones y a los propios vecinos, indican que la redacción del plan será «a través de un proceso participativo».