Esto es lo que pasa cuando alguien canta desde el corazón en plena calle Triana

A veces, las calles de Canarias se convierten en escenario. Basta un acorde, una voz sincera y una melodía que nos conecte con algo profundo. En plena calle Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, el bullicio habitual se transformó en silencio expectante cuando una joven artista empezó a cantar una canción que a muchos les suena a nostalgia: No me queda más, de Selena Quintanilla.

La música hizo su magia. Mientras la cantante entonaba los primeros versos, varias parejas algunas jóvenes, otras mayores comenzaron a soltarse de la mano para unirse en un suave vaivén. El paseo peatonal se convirtió en pista de baile improvisada y durante unos minutos, todo el mundo pareció detenerse.

Una voz, una canción, una conexión

No hay grandes luces, ni focos, ni micrófonos de alta gama. Solo una guitarra, una voz dulce y una canción que atraviesa generaciones. La joven artista, conocida como Adaluzmusica en redes sociales, decidió interpretar uno de los temas más emblemáticos del repertorio latino. No me queda más, un bolero que inmortalizó Selena en los años 90, resonó con una fuerza nueva entre los adoquines de Triana.

Una pareja de turistas fue la primera en moverse. Luego, como si se tratara de una coreografía espontánea, otras se unieron: turistas con cámara en mano, vecinos que paseaban sin prisa, incluso menos que quedaron hipnotizados por el ritmo. En medio del centro de la capital grancanaria, la música rompió barreras y encendió algo que no se puede ensayar: la emoción.

Las calles de Triana, siempre animadas por artistas locales y foráneos, se llenan a diario de sonidos: jazz, rock, pop, folclore canario…

No es solo una zona comercial, es también un lugar de encuentros, de expresiones artísticas y, a veces, de momentos inesperados como este. En medio de una tarde cualquiera, entre escaparates y terrazas, una canción bastó para transformar lo cotidiano en algo extraordinario.