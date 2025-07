Desidia y abandono: Coalición Canaria denuncia el estado de la réplica de 'La Niña III'

Coalición Canaria, a través de su portavoz en el Ayuntamiento capitalino, David Suárez, ha denunciado este jueves el estado de abandono en el que se encuentra la réplica de la carabela La Niña III, ubicada en el Parque Santa Catalina, donde hasta tres colchones y un toldo usado como chabola ocupan la zona, además de basura acumulada que supone un serio riesgo de incendio. Se trata de una réplica histórica, construida en 1992, para conmemorar el V Centenario del Descubrimiento de América.

"Este es el resultado del inmovilismo y la desidia del gobierno municipal. Un espacio simbólico de nuestra historia y centro neurálgico de la vida cultural de la ciudad, hoy convertido en una imagen de abandono, precariedad y vergüenza", indicó.

Mejoras en el vallado perimetral

"La cultura se defiende y se preserva todos los días, no solo cuando hay un acto con prensa. Lo que hoy ocurre con La Niña III es una evidencia del desprecio del área de Cultura por el legado histórico de esta ciudad", añadió en alusión al incendio que sufrió el 23 de mayo de 2023. Además, el portavoz de CC recalcó que el vallado perimetral actual no es suficiente, ya que no impide el acceso ni evita que el lugar siga siendo utilizado como infravivienda.

"Si no tienen intención de restaurarla o reponerla, lo mínimo que pueden hacer es limpiar la zona de inmediato y colocar un vallado efectivo que evite el acceso, por razones de salubridad, seguridad y dignidad urbana", insistió.

Refugio de personas sin hogar

Suárez denunció también que el lugar es hoy refugio improvisado de personas sin hogar, "una realidad que se repite cada noche en muchos puntos de la ciudad, sin que el Ayuntamiento sea capaz de poner en marcha un dispositivo eficaz de atención nocturna por falta de medios y personal".

"Santa Catalina no solo es historia y cultura, es también uno de los lugares donde más eventos se desarrollan a lo largo del año. Que la réplica de La Niña III esté reducida a ruinas, colchones y basura, a escasos metros de un museo y en pleno corazón turístico, es un fracaso que tiene nombres y apellidos", concluyó Suárez.