La justicia anula la sanción a la propietaria de una vivienda del sur de Gran Canaria por no destinarla a uso turístico

El Juzgado de lo Contencio-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha reconocido el derecho de una vecina de Playa del Inglés a no destinar su apartamento al uso turístico. La sentencia notificada este miércoles deja sin efecto la sanción de 2.250 euros que le impuso la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias por lo que calificó como una "infracción administrativa grave" y desmiente que el Plan General de Ordenación (PGO) de San Bartolomé de Tirajana prohíba el uso como primera o segunda residencia de los inmuebles ubicados en la zona turística litoral.

La propietaria, Josefa Sarmiento, asegura que ha sido un agotador proceso de casi dos años desde el momento en que recibió la multa: "La ansiedad y la angustia y alguna que otra noche dando vueltas en la cama no me la quita nadie. Después de 55 años disfrutando de una propiedad en el sur con mi familia, mis padres y mis hijos, de repente me dicen que me vaya de aquí, que eso no es mío".

El caso concreto parte de un acta de inspección de la Consejería, que al acudir al complejo donde se encuentra la casa tuvo conocimiento de que cada propietario hacía el uso que consideraba, pues la entidad que explotaba algunos de los apartamentos paró la actividad cinco años antes. Sin embargo, en el Registro General Turístico no constaba ninguna comunicación del cese, por lo que la administración pública empezó a recabar documentación.

El fallo concluye que no existe una prohibición de residir en inmuebles de la zona turística litoral

Al analizar el caso de esta propiedad, terminó por considerar que se había producido un incumplimiento por residir en el complejo pese a que la certificación catastral del inmueble establecía como uso principal el ocio y la hostelería. Sin embargo, la resolución judicial se apoya en un informe pericial emitido por el redactor del PGO de San Bartolomé de Tirajana que concluye que no existe una prohibición expresa para utilizar como domicilio principal o secundario un apartamento, casa de vacaciones o bungalow de la zona.

Josefa rememora, a sus 70 años, que ha acumulado más de medio siglo de recuerdos en la vivienda que heredó de su padre y que, desde entonces, ha disfrutado una media de seis meses al año.

Medio siglo en la familia

Según la ley de renovación y modernización turística de Canarias de 2013, "es deber de los titulares de los establecimientos turísticos destinarlos al ejercicio de la actividad turística, de alojamiento o complementaria, conforme a la calificación de uso asignada a la parcela por el planeamiento". Sin embargo, cuando el padre de Josefa compró el apartamento hace 55 años, "todavía no había ni plan general".

La magistrada que firma la sentencia, Sagrario Tovar de la Fe, señala además que no existe una actividad turística en el complejo y "tampoco está acreditado que el edificio haya sido contruido con un carácter exclusivamente turístico". Debido a la antigüedad de la construcción, en ese momento "eran compatibles los usos residencial y turístico" y no se detalla que ninguno de ellos estuviera prohibido.

El fallo añade que el PGO municipal que lleva en vigor desde 1997 no ha ejecutado la especialización de usos en zonas turísticas que exige la ley de renovación y modernización turística de Canarias y recuerda que solo las normas urbanísticas pueden establecerlos, con independencia de lo que refleje el catastro, el registro de la propiedad o cualquier otra escritura pública.

Mientras esa ley siga en vigor, nosotros tenemos que irnos para que los poderosos hagan negocio con nuestras propiedades

Cuando Josefa recibió la multa hace dos años, acudió a la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), donde conoció a otras personas en condiciones similares a la suya. "Prácticamente somos todos mayores. Hay una barbaridad de multas y muchísimas personas afectadas en peores condiciones que yo porque dependen de eso para vivir", señala.

Ahora le tienen que devolver el importe de la multa con intereses, pero Josefa asegura que su batalla continúa. "A mí lo más que me afecta es que hay una ley escrita, y mientras esa ley siga en vigor, peligramos. De repente nos dicen que no, que la costa es para los extranjeros, que nosotros tenemos que irnos para que los poderosos hagan negocio con nuestras propiedades", denuncia.

Por su parte, la presidenta de la plataforma, Maribé Doreste, explica que "la jueza viene a ratificar lo que hemos dicho siempre: que el uso residencial no está prohibido y que la retroactividad no se puede aplicar". En esa línea, alega que para que la ley de 2013 fuese aplicable en este caso "tendría que haberse especializado el suelo".