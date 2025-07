Los vecinos del incendio en Las Palmas de Gran Canaria denuncian falta de ayuda: "Esto es una catástrofe"

El incendio ocurrido en el número 39 de la calle Doctor Miguel Rosas ha alterado drásticamente la vida de los vecinos de las 34 viviendas del edificio afectado. La mañana del jueves, algunos residentes regresaban para recoger pertenencias, otros, sin embargo, siguen viviendo allí porque no tienen recursos para buscar una alternativa habitacional. Todo ello mientras afrontan con incertidumbre las obras necesarias para rehabilitar el inmueble. La fachada, completamente ennegrecida y calcinada, evidencia los daños sufridos. En el interior, el persistente olor a humo y la ceniza recuerdan el trágico suceso ocurrido en la madrugada del miércoles, cuando unos enseres depositados en el exterior ardieron. Los vecinos aseguran que esos muebles fueron colocados en la vía pública de forma legal.

La situación económica de algunos residentes les ha obligado a permanecer en el edificio, a pesar de las malas condiciones. Es el caso de Barak, inquilino que vive con sus dos padres mayores. "A mi padre le hacen diálisis, tiene problemas de corazón, está ciego y va en silla de ruedas", explica dentro de su vivienda, iluminada por una vela. Barak teme que el persistente olor a humo afecte la ya delicada salud de su padre. "Está enfermo de corazón, con solo caminar 10 metros ya se tiene que sentar a coger aire, tengo un problema grande", afirma. A su lado, se encontraba la propietaria de la vivienda, Nayra Antón, quien pide que el Consistorio ayude a inquilinos como el suyo. "Yo ahora mismo estoy sin nada, si yo le pago a él una pensión un fin de semana yo no como", explica Antón.

Diferentes versiones

En la planta baja del edificio, el propietario estaba llevando a cabo reformas para instalar una clínica dental. Por este motivo, sacó los objetos que no necesitaba en el horario que, según él, le había indicado el Servicio de Limpieza. Así lo explica el presidente de la comunidad de vecinos, Rubén Vera: "Aquí tengo el correo del propietario para que tuviera constancia de que tenían que sacar los enseres a las 23:00 porque a las 8:00 se lo llevaban". Vera lamenta que la alcaldesa de la capital, Carolina Darias, lo tachara de "vertido ilegal". Por su parte, el Consistorio asegura que los enseres deben colocarse una hora antes de la recogida, es decir, a las siete de la mañana.

El presidente de la comunidad denuncia que el Ayuntamiento capitalino no se ha puesto en contacto con los vecinos, quienes actualmente se encuentran sin luz ni agua y, añade, que instarán al gobierno municipal para que ofrezca soluciones a las personas sin recursos. "Esto es una catástrofe y no nos llaman para buscar una solución", achaca, a pesar de que la alcaldesa aseguró que los afectados estaban recibiendo atención.

Por fortuna, no hubo que lamentar pérdidas personales, pero doce personas resultaron intoxicadas por el humo y diez necesitaron traslado hospitalario. En total, 60 personas fueron desalojadas por los equipos de emergencias. La persona que más grave se encontraba fue el inquilino de Rubén Vera, quien asegura ya está "mucho mejor". "Fue uno de los que se puso ayudar al resto de vecinos y, por eso acabó peor", cuenta.

Momentos de tensión

La madrugada del incendio fueron momentos de tensión: "El fuego no permitía a la gente subir ni bajar, pero gracias a Dios que algunos vecinos pudieron meterse en otro tragaluz que da hacia afuera y taparse con sábanas mojadas para no asfixiarse". Los bomberos necesitaron seis horas de trabajo para extinguir el fuego y utilizaron 3.500 litros de agua. El fuego se inició en la calle y se propagó rápidamente por la fachada, pero es que además, también llegó hasta el sótano, donde había más muebles.

El presidente de la comunidad explica que esto ha sido la gota que ha colmado el vaso de un edificio que ya ha enfrentado otros problemas. "La constructora que hizo el edificio se fue a pique y no escrituró las propiedades y unos propietarios registraron de la segunda planta hacia arriba a través de una empresa que se llamaba Luxemburgo, y eso es ilegal", explica Vera. Sin embargo, en los últimos años consiguieron solucionar el problema y demostrar en los tribunales que había sido una estafa. "Llevábamos un par de años sacando el edificio para adelante, conseguimos también sacar a los okupas, el edificio se veía de otra manera y ahora nos pasa esto. Estamos pasándolo bastante mal", confiesa.

Mariela Ortiz es una de las propietarias que aún lidiaba con okupas. "Me enteré por la comunidad de vecinos del incendio y vine corriendo", apunta. Los inquilinos le deben el alquiler desde enero, por lo que asegura que le costará afrontar la derrama que supondrá el arreglo del inmueble. "Para la luz y el agua nos piden 1.000 euros cada uno, de dónde los voy a sacar si ellos no me pagaban", se pregunta. Durante la tarde del miércoles pudo entrar a su vivienda que cuenta con un "socavón enorme en el techo del baño".