Gustavo Winter: "Si la casa no existía durante la guerra, no pudo haber sido escenario de submarinos y jerarcas nazis"

Empezó a ser consciente de los rumores en su adolescencia. ¿Sabía entonces cómo nacieron?

En ese momento no sabía cómo nacieron, ahora sí lo sé: lo he podido leer en los archivos británicos. El punto de origen fue una entrevista de prensa que dio mi padre en 1938 sobre un proyecto pesquero que luego no se llevó a cabo. Tenía que mostrar su rentabilidad para tener socios capitalistas porque él no podía comprar los barcos, hacer un muelle y las instalaciones para la fábrica de conservas. Entonces, se organizó una expedición y le hicieron una entrevista que salió con grandes titulares: un alemán piensa realizar un gran proyecto industrial que iba a transformar totalmente la península de Jandía. Eso despertó la alarma en la colonia británica donde, en ese ambiente prebélico, creyeron que era una tapadera. Con justa desconfianza por el expansionismo alemán, le estuvieron siguiendo la pista y pensaron que tenía un interés estratégico. Ahí comenzaron los rumores y las sospechas.

¿Y luego contagiaron a la Casa Winter?

Los informes dicen textualmente: "Según un rumor recibido, Alemania construye bases para submarinos en Canarias. Pese a los persistentes rumores, nadie ha descubierto nada al respecto". Eso es lo que está en los archivos británicos, pero los rumores quedaron ahí. Esto fue antes de que empezara la construcción de la casa; los contratos, los planos y los testimonios de la gente que vivía en Cofete acreditan que se empezó a construir en octubre de 1946, año y medio después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial, y terminó en 1955. Las evidencias están tanto en el libro como la web casawintercofete.com. Si la casa no existía durante la Segunda Guerra Mundial, no puede haber sido el escenario real de todas esas historias de submarinos o jerarcas nazis.

¿Cuál fue el verdadero objetivo de construir la casa y sus proyectos para Jandía?

El proyecto inicial era la pesca y hacer un muelle, pero se descartó al desencadenarse la guerra. El gobierno alemán confiscó toda la industria y la maquinaria al servicio del país. Entonces, se quedó con el proyecto de la agricultura y la ganadería. Cofete es el lugar donde estuvo el primer asentamiento de población cien años antes porque era el sitio más húmedo, tiene las mejores tierras para la agricultura y tiene fuentes de agua sin ningún esfuerzo de extracción que permiten abastecer tanto a humanos como animales. Le gustó mucho Cofete porque era un sitio verde, y la idea de construir la casa era venderla, pero no encontró a nadie que se la comprara y quedó abandonada. Nunca habitamos la casa y no pertenece a la familia desde el año 96.

¿Por qué han crecido los rumores en la actualidad?

Hacia 2010-2011, la persona que empezó a vivir en la casa inició de forma muy activa una constante fabricación de bulos y mentiras, ahondando en todas esas historias nazis. Ahora tenemos muchísimos periódicos digitales, páginas web, Facebook, Instagram... es decir, la explosión de las redes sociales y la proactividad en la difusión de estos bulos ha hecho que la difusión haya crecido exponencialmente y se ha vuelto insoportable.

¿Ustedes han hablado, por un lado, con los actuales propietarios y, por otro lado, con los moradores de la casa?

Ellos saben que esa persona está difamando y permitiendo la entrada diaria de hasta cien personas algunos días. Se dedica a insultarnos y, cuando lo desmiente alguna persona que vivió en Cofete en aquellos años y que fue testigo de la construcción de la casa, también les insulta. Sabemos que, cuando una persona escucha tres o cuatro veces una información, la da por cierta, y desde hace tiempo todas esas historias falsas están asentadas en el imaginario colectivo como si de una verdad se tratara.

¿Cómo fue el proceso de indagar en los documentos?

Llega un momento en que uno se plantea que hay que hacer algo. Por una parte, revisé todos los documentos del extenso archivo familiar. Además, contacté con especialistas en historia contemporánea de Canarias como Juan José Díaz Benítez, Marta García Carrera y Luis Abaroa Garro, que me facilitaron el resultado de sus investigaciones y, además, me ofrecieron su guía para proseguir investigando en los diversos fondos documentales desclasificados de varios países.

¿Dónde estaba su padre durante la Segunda Guerra Mundial?

Vivió la mayor parte del tiempo en España, pero al empezar la Guerra Civil, y como no pudo encontrar socios capitalistas en España, se focalizó en Alemania. Creó allí la sociedad y justo se desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fue intervenida por el gobierno alemán, posteriormente fue incautada y mi padre estuvo entre Alemania y España a partir del 39. Una vez terminó la guerra, visitaba con frecuencia Cataluña, que es donde estaba su socio Manuel Girona. Como tenía el arrendamiento de la península de Jandía, empezaron a diseñar y preparar carreteras, algunas viviendas y una repoblación forestal que se hizo a principios de los años 40. También estuvo en la Francia ocupada porque el gobierno alemán impuso a todos los accionistas y empleados de esa sociedad el obligado cumplimiento de reflotar barcos en el verano del 40 que después se destinaron al desguace.

¿Qué ha supuesto para usted escribir este libro?

Es un libro que nace del dolor. Nunca me planteé escribir un libro, y menos sobre mi padre, pero caí en la cuenta de que esas historias estaban asentadas como una verdad en la sociedad. Es algo que todo el mundo da por cierto y pensé que había llegado el momento de desmentirlo. Ayuda mucho que haya trabajos serios realizados por especialistas en historia contemporánea. Si no, sería el lamento de un hijo que clama por el buen nombre de su padre, y ese es un punto de partida débil. Lo que da credibilidad al libro es el rigor histórico que tiene y, sobre todo, que está basado en pruebas, en fuentes primarias y en las investigaciones de otras personas ajenas a la familia. Aunque es muy difícil desmontar la leyenda, creo que había que hacerlo. He escrito el libro con el ánimo de aportar luz ahí donde la desinformación falsea y oculta la historia real.