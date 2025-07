“Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento

Cuando Génesis Laguado tenía doce años, no imaginaba que el color que elegía para decorar sus tartas de fondant acabaría tiñendo también el camino de su vida. Era solo una niña curiosa que se colaba en cursos de pastelería no porque alguien la obligara, sino porque ella misma los buscaba por Facebook.

“Hice uno de fondant, otro de panes, luego de cakes… Siempre con la misma profesora. Me encantaba y me inspiraba muchísimo”. Mientras otras niñas de su edad jugaban, Génesis ya comenzaba a hornear su propio destino decidida a aprender con una constancia que desarmaba gracias a los vídeos de Pamela Sánchez Sotomayor.

Inauguración de un sueño

Lo suyo era vocación temprana, pasión por lo artesanal y gusto por lo estético. Cuando llegó a Canarias con quince años, trajo consigo no solo recetas y cuadernos de notas, sino también una intuición que seguía latiendo.

Pasaron algunos años de adaptación, trabajos, rutina, pero la repostería seguía viva en el fondo. Hasta que en mayo de 2024, al pasar por una pequeña tienda en Schamann, vio que la dueña venezolana colgaba el cartel de despedida. Era una de sus tiendas favoritas, y el anuncio de cierre la sacudió. “Yo iba todos los miércoles. Cuando supe que cerraba, me dije: ¿y por qué no probar?”.

Rolls clásicos / José Carlos Guerra

La respuesta estaba en su cocina. No partía de cero, ya que en casa había empezado a preparar tartas de tres leches para la familia. Así que abrió una página con su marca personal, Génesis Dessert, y empezó a vender sus creaciones culinarias.

Lo que nació como algo doméstico fue creciendo con la velocidad inesperada de las pasiones verdaderas. “Nunca pensé que tendría un local tan rápido. Yo vendía desde casa, sin medios. Pero soy mucho de ideas, de soñar despierta y quise pensar en cómo quería el logo, el uniforme, los colores. Todo rosa, como me gusta”.

Ensayo y error: apuesta por los rolls

El sueño se fue materializando con ayuda de los suyos. Con apenas recursos y mucha determinación, se presentó en la Cámara de Comercio.

Tenía un plan de negocio meticuloso y en dos meses lo gestionó todo. Su padre, electricista y experto en impresión 3D, instaló cada cable, cada detalle técnico. Su tío se encargó del diseño y la papelería. Así nació el primer local: Arte y Azúcar.

Pero el corazón repostero de Génesis seguía latiendo más allá del mostrador. Allí ofrecía talleres, productos de repostería importados de la península y, poco a poco, fue creando una comunidad. Pero algo en su interior pedía más.

Quería innovar, probar algo distinto, explorar otro lenguaje de masa y dulzor. Así llegaron los rolls, no como una certeza, sino como un reto. “Tuve que hacer muchas pruebas con el horno. No me salía y eso fue lo que me motivó. No podía rendirme”.

Y entonces, lo imposible se volvió rutina. Fue esa dificultad, ese no saber, lo que encendió la chispa. El error se volvió impulso, y la terquedad aliada. Insistió una y otra vez, moldeando la receta hasta que el roll se convirtió en lo que había imaginado.

Inauguración de Rolls Stars

La reacción del público fue inmediata. En una feria en plena Navidad, vendieron 400 rolls al día. “Fue una locura. Íbamos a toda prisa No parábamos”. Fue ahí donde el nombre de Génesis Dessert empezó a resonar fuerte. El roll de pistacho, el de Ferrero, el de turrón se volvieron virales. Y la gente cruzaba la isla solo para probarlos.

Después de aquella feria, los clientes acudían al obrador buscando los mismos rolls que habían probado en diciembre. Fue entonces cuando comprendió que había llegado el momento de apostar por algo más grande. Decidió abrir un nuevo local, con un concepto diferente, centrado en los rolls. Vio un bajo en Las Ramblas y supo que era el sitio. "Elegimos los colores, hicimos servilleteros personalizados, mi padre se encargó de toda la instalación".

Roll cheesecake / José Carlos Guerra

Fue entonces cuando se incorporó Daniel Hernández, su pareja. Llevaban años juntos, habían trabajado codo a codo en otros proyectos, y ahora ese vínculo se transformaba en una sociedad creativa. «Él lleva las redes, el marketing y me ayuda a enfocar las ideas. Nos equilibramos muy bien». De ese trabajo en equipo nació Roll Stars, que abrió sus puertas el 11 de julio en Las Ramblas, fruto de una idea compartida y un sueño en expansión.

Ahora, entre nuevas recetas y futuros rolls salados a modo brunch, lanzan la tarjeta dorada, que permite disfrutar de roll y café gratis durante seis meses. Y poco a poco se asoma el sueño de internacionalizar la marca.

Génesis siempre dice «nosotros», porque sabe que su historia, tejida con azúcar y constancia, también pertenece a quienes creen en ella. A quienes, al probar un roll o una tarta tres leches, sienten aunque sea por un bocado que el día mejora.