¿Una playa para perros junto a Las Canteras? “Es necesario que estén libres y corran junto a nosotros”

Javier Alonso disfruta de la brisa fresca y del sonido de las olas junto a Duque, su perro. Fiel amante de los animales y de incluirlos en todas las actividades posibles, celebra con una gran sonrisa la posibilidad de que en un futuro Duque pueda gozar junto a él de un día de playa en la ciudad, tras conocer la iniciativa de crear una playa canina en la zona de Los Muellitos que los ciudadanos de la capital han presentado a la séptima convocatoria de presupuestos participativos. Aunque esta es únicamente una de las 335 propuestas aportadas, Alonso desea con ansias que sea una de las seleccionadas por los técnicos y votadas por la ciudadanía para que en los próximos tiempos las mascotas aporten alegría, luz y algún que otro ladrido al extremo oeste de la playa de Las Canteras.

«Somos muchas las personas que tienen mascotas en la ciudad y, creo, que todos comparten la idea de que es necesario que los perros corran, estén libres y disfruten junto a nosotros de las actividades cotidianas del día a día», garantiza mientras acaricia a su cachorro. Actualmente, la playa de Bocabarranco, en Jinámar, es la única que permite el acceso a animales en el municipio y, para Alonso, no es suficiente. Por este motivo, el vecino clama con urgencia la necesidad de habilitar un «lugar legal» en la playa de Las Canteras donde los vecinos puedan divertirse junto a sus amigos perrunos.

«¿Si los dueños no pueden mantener el paseo limpio, cómo van a mantener una playa?»

Para otros ciudadanos, esto es una «ida de olla». «¿Pero cómo es eso de que Los Muellitos pueda convertirse en una playa canina?», pregunta con un tono enfadado Juan Medina. Sentado a escasos metros del mar, no despega la vista ni un segundo de lo que él llama «el muelle de los pescadores». «A mí, como pescador», continúa, «esta noticia me parte a la mitad». Considera que el lugar es uno de los pocos habilitados para los amantes de la pesca en la zona y que los perros «pueden ir a cualquier otro lado». Medina, además, critica que los animales hacen sus necesidades en una de las parcelas de césped que adornan el comienzo de la avenida marítima.«¿Si los dueños no pueden mantener el paseo limpio, cómo van a mantener una playa?», juzga.

En cambio, otros pescadores locales no dudan en posicionarse a favor de los peludos. «Los perros son lo primero, nosotros a pescar nos vamos a otro lado, pero los animalitos también tienen derechos», recalca uno de ellos. Junto a él, Manuel Zúñiga disfruta de su tiempo sentado en las rocas que adornan el paisaje de Los Muellitos y, al escuchar la nueva propuesta de los vecinos, no duda ni un segundo en rechazar la iniciativa. «El agua se lo lleva todo y eso echaría a perder la playa de Las Canteras y toda la biodiversidad que alberga La Barra», lamenta.

División de opiniones

Arlette Aguilera y Claudia Medina, dos jóvenes animalistas, consideran que las mascotas son parte de la familia. Ambas sienten alegría y satisfacción al saber que otros ciudadanos de la zona se movilizan para que los perros e «incluso gatos», puedan dejar marcadas sus huellas en la arena. «Yo veo a un animal corriendo y jugando cerca del mar y, automáticamente, me sale una sonrisa», apunta Medina. Ella, aunque lo intenta, no consigue comprender al resto de personas que se oponen a esta iniciativa. «Se quejan de que los perros mean pero, cuando los vecinos orinan en la calle miran para otro lado», prosigue.

«Los perros son preciosos y maravillosos pero no me parece bien que se gasten un dinero público en hacer esto», machaca Octavio García. Para él, lo más lógico es preparar la zona de Los Muellitos, en todo caso, para el disfrute turístico o local, que puede aportar mucho más a la ciudad. «¿Quién va a controlar el incivismo de sus dueños?», pregunta de forma irónica. García, en este caso, piensa que la única solución para que la playa canina sea viable es que una patrulla de policía controle la limpieza y multe a quien incumpla las normas. «De esta forma los dueños serían más responsables, pero está claro que esto es inviable», remata. Para García el problema no son los animales, sino el poco respeto que tienen las personas por la limpieza y el medio ambiente

De momento, el debate vecinal refleja un amplio abanico de opiniones sobre la adecuación de Los Muellitos como playa canina. El disfrute de Duque y de los otros perros de la capital no es una prioridad para todos los ciudadanos.