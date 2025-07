Una canaria supera las oposiciones al Registro de la Propiedad: "Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez"

María Guerrero, a sus 30 años, es una de las 46 personas que han logrado acceder al Registro de la Propiedad tras superar una de las oposiciones más exigentes. En esta entrevista cuenta cómo ha sido su preparación durante los últimos seis años y explica que su próxima meta es quedarse en Las Palmas de Gran Canaria, donde vive desde los cuatro años, para ejercer la profesión.

¿Qué le hizo decidirse a opositar al Registro de la Propiedad?

Tenía claro que quería opositar desde cuarto de carrera. Hice un doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas en el que teníamos un profesor muy bueno que nos habló sobre la contribución del registrador a la seguridad jurídica. Nos ponía ejemplos de otros países como Estados Unidos, que tiene un sistema en el que quien tiene el papel es quien tiene las cosas y, si se pierde, pierdes la propiedad. Me pareció que era la manera más bonita que tenía de contribuir y, a partir de ahí, tomé la decisión.

La del Registro tiene fama de ser una de las oposiciones más exigentes del país. Algunos llegan a tardar más de 10 años en sacarse la plaza. ¿Este panorama le hizo pensárselo dos veces?

A veces sí que me daba miedo. Cuando empecé no porque estaba muy motivada y lo veía clarísimo. Pero, cuando llevaba un año y medio o dos, me entró el vértigo. Dije: estoy invirtiendo tiempo de mi vida, no sé cuánto, no sé si voy a conseguirlo o no, pero al final era una inversión y tenía clarísimo que, si me salía bien, era lo que quería y, si me salía mal, era el mejor máster en Derecho que podía haber hecho. Así que tiré para adelante.

Para poder meterse de lleno en este proceso necesita una red de apoyo importante.

Sí. Mis padres han estado al pie del cañón, mi abuela también me apoyaba al cien por cien. Mis amigas han estado sufriendo mis "no puedo", "no me da tiempo" y mis encierros, pero sin ellos hubiera sido imposible. En especial, estoy agradecida a mis hermanas, que fueron mi apoyo diario, mi paño de lágrimas y mis animadoras particulares.

¿Cómo era su rutina?

Yo soy más de estudiar por la noche. Entonces, me levantaba, desayunaba con mis hermanas, que vivía con ellas, y ya me ponía a estudiar hasta mediodía. Hacía un poco de deporte, una hora de descanso y ya otra vez por la tarde hasta las 11 de la noche. Siempre tenía que parar una hora antes de irme a dormir y hacer algo que no estuviera relacionado con la memoria porque acababa con el cerebro verdaderamente hecho trizas.

¿Cómo hacía frente al estrés y la presión?

Me ponía muy mala, hasta que descubrí que el deporte era la clave. Empecé a hacer boxeo y, a partir de ahí, cada vez que tenía un pico de estrés o salía a boxear o iba a correr, lo que me ayudó muchísimo. Al principio sí que somatizaba mucho y tuve brotes de SIBO, de acné o se me caía el pelo. En los picos de estrés, la verdad es que mi cuerpo hablaba. Y también pasar mucho tiempo con la gente que me quería y que me estaba apoyando, eso evidentemente relaja mucho.

¿Qué sacrificios tuvo que hacer?

El tiempo, sin ninguna duda. El tener que decir que no a planes que me apetecían mucho. Tengo la suerte de que estaba estudiando en Madrid y mi abuela vive allí también. Había muchas veces que en mi día libre, como solo tenía uno, por mucho que hubiera un plan había que priorizar. Entonces, iba a ver a mi abuela y tenía que decir que no a mis amigos, que gracias a Dios lo entendían.

La registradora de la propiedad María Guerrero frente al Gabinete Literario de Las Palmas. / José Pérez Curbelo

¿Alguna vez pensó en dar marcha atrás o tirar por otra vía?

Sí, estuve opositando seis años y medio y, cuando llevaba cuatro, me presenté y no aprobé. Me suspendieron el segundo y ahí sí que me lo replanteé muchísimo. Pero al final lo veía como una inversión en mi futuro. Así que pensé: última bala, si entra, entró y, si no, ya nos replanteamos todo.

Cuando ve que ha conseguido una de esas 46 ansiadas plazas. ¿Qué siente?

Sentí como que respiraba otra vez. Fue una sensación de quitarme un peso de encima que sabía que tenía, pero llevaba tanto tiempo estudiando que se me había olvidado lo que era no tener ese peso. Fue como respirar y sentir una alegría que nunca había experimentado antes.

¿Dónde está la clave para sacarlo adelante?

En la fuerza de voluntad y en la constancia, sin ningún tipo de duda. Fuerza de voluntad para tener tus ideas claras y el objetivo delante, y constancia porque, evidentemente, hay días que no te va a apetecer. Hay días que estás actuando por inercia y tienes que tener la rutina marcada para poder hacerlo.

¿Tenía sentimientos encontrados al ver a otras personas de su edad que empezaban en el mundo laboral mientras usted preparaba las oposiciones?

Sí. Esa parte es difícil porque sientes que todo el mundo avanza y tú, sin embargo, sigues en tu habitación con los mismos temas una y otra vez delante. Sí que sientes que te has quedado parada en el tiempo. Pero para esos momentos la clave, en mi opinión, es tener en cuenta que cada persona tiene su ritmo y cada vida tiene su forma de llegar al punto donde tiene que llegar. Hay gente que llega más rápido, hay gente que está menos tiempo opositando, hay gente que está más tiempo, hay gente también que empieza a trabajar en una cosa y acaba descubriendo que no es su vocación y cambia de rumbo. Para mí, lo importante es tener en cuenta que no te tienes que comparar con nadie. Tu vida va a llegar a donde tiene que llegar.

¿Qué camino le espera ahora por delante?

Ahora mismo estamos pendientes de jurar el cargo, que lo hacemos este viernes, y luego viene el concurso, que nos dirá dónde va a acabar cada uno y en qué registro empezaré este nuevo capítulo. Me gustaría ser registradora de la propiedad aquí en Las Palmas, para mí es un sueño. Pero es verdad que con el crecimiento que está teniendo la Isla me quedan unos años para poder llegar.

¿Qué tiene de atrayente esta profesión para que tantas personas quieran acceder cada año?

Es una profesión muy bonita. Es muy técnica y estás teniendo que actualizarte todo el tiempo. En el momento en el que te gusta el derecho, es la profesión adecuada.

¿Qué consejo le daría a alguien que quiera formar parte del Registro pero que vea las oposiciones como una barrera imposible de superar?

Yo diría que lo intenten porque, si se suspende, es el mejor máster que has podido hacer de derecho privado español, sin ninguna duda. Si tienes la mínima esperanza, hay que intentarlo. Y, por otro lado, hay que mantener la esperanza porque, aunque parezca muy difícil y muy a largo plazo, se puede. Si miras el día a día, llegas.