Guaguas Municipales convierte seis de sus vehículos en galerías itinerantes de arte con el concurso Mueve tu Talento

Cada año, Guaguas Municipales impulsa un proyecto para convertir sus vehículos en galerías itinerantes de arte a través del concurso Mueve tu Talento. En esta edición se han presentado 40 propuestas de las cuales han sido seleccionadas las obras de seis artistas de distintas disciplinas. Cada autor contará con una guagua como escenario de su exposición, como una antología monográfica de cada uno.

La exposición en movimiento estará a bordo de seis vehículos que irán cambiando de líneas hasta final de año, con el objetivo de llegar al mayor número posible de usuarios del servicio. El presidente de Guaguas Municipales y concejal de Movilidad del consistorio capitalino, José Eduardo Ramírez, comentó que su misión va más allá de transportar personas: “Intentamos conseguir que los usuarios no vayan con la cabeza gacha mirando el móvil, sino mirando hacia arriba, hacia las obras artísticas que hay en las guaguas”.

Águeda Betancor Brito, comisaria y gestora de Mueve tu talento, ha explicado los tres criterios que utiliza para seleccionar las obras de forma objetiva. Estos son: la idoneidad de la obra dentro de la guagua, debido a su estructura peculiar, lo que implica que no todo formato puede lucir bien. La temática del artista, “no solo lo visual o lo estético, sino que tengan algún tipo de mensaje detrás potente”. Y por último, el objetivo principal de esta convocatoria es fomentar el talento canario y el que se desarrolla en Canarias. Por ello, no solo seleccionan a residentes canarios, sino también a extranjeros que vivan en el archipiélago. Comenta Betancor: “Consideramos que, aunque no seas canario, por el hecho de vivir aquí, ya el propio entorno inspira”.

Esta edición cuenta con diferentes técnicas como fotografía, pintura al óleo, ilustración digital o diseño gráfico, y aborda temáticas variadas: desde la intimidad de un abrazo o de una mirada, la espiritualidad, la interacción entre la naturaleza y el cuerpo humano, la enfermedad o la introspección en la nocturnidad. Todo con la intención de causar impacto en los pasajeros al entrar a la guagua, que no es un lugar habitual para la exposición de obras artísticas.

Los ganadores del concurso

Giuliana Marigliano es una ilustradora italiana que reside en la isla desde hace 13 años. Su obra es una inmersión en el concepto que implica un abrazo: “Son cuerpos que se chocan, que se disuelven o que se unen”. Trata de capturar la fugacidad o la eternidad del momento. Entiende el abrazo como un todo, no un acto romántico sentimental, sino que retrata el abrazo hacia uno mismo, hacia una casa, un abrazo colectivo, o un abrazo al mar. Y una infinidad de significados que invita a la reflexión a cada usuario.

Giuliana Marigliano / Verònica Navarro

Armando Arencibia es editor gráfico, explora el mundo espiritual de las cartas del tarot, entremezclado con la mitología, la cartelería de los años veinte, el inconsciente y referencias artísticas como Marcel Duchamp.

Armando Arencibia / Verònica Navarro

Irene Morales es una artista que se ha especializado en pintura y muralismo. Medita sobre la conexión profunda entre la naturaleza y el cuerpo humano. Su obra se titula Sinergias y pretende jugar con lo contundente y lo sutil y bailar entre lo abstracto y lo figurado.

Irene Morales / Verònica Navarro

Luz Sosa es artista plástica especializada en pintura al óleo sobre lienzo. Ha titulado su exposición Luz interior, una serie de retratos sobre la figura femenina como territorio emocional. Intenta reflejar el alma humana y aquello que cuentan las miradas que no pueden expresar las palabras.

Luz Sosa / Verónica Navarro

Paloma Baladrón, conocida artísticamente como Mita Pola, es diseñadora gráfica y proviene de la península. Usa el arte y las islas como una forma de catarsis. Su obra, Entre lava y salitre, un autorretrato de vida recorre tres años de enfermedad. El proceso se puede intuir a través de su expresión con escenas que representan la fuerza le ha transmitido esta tierra volcánica. Usa el color como oposición al dolor: “Me gustaría transmitir a los usuarios de guagua las ganas de vivir, de luchar, de meterse en el mar, de explorar y de seguir adelante”.

Paloma Baladrón / Verònica Navarro

Soraya Guerra es especialista en fotografía nocturna y en la técnica light painting. Esta exposición se titula La luz de la oscuridad y se compone de sus momentos de introspección bajo la luz de la luna. Ella cuenta que tiene estas imágenes expuestas en su dormitorio para ser lo último que ve cuando duerme y lo primero que ve cuando despierta. “Más que una recopilación de fotos, es una recopilación de recuerdos” cuenta la fotógrafa.

Soraya Guerra / Verònica Navarro

Este proyecto hace posible que el arte se convierta en un elemento democrático, accesible para todos los ciudadanos sin necesidad de buscarlo, ya que ahora es el arte el que sale a su encuentro.