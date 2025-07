Vox fracasa en su intento de agitar el racismo y la xenofobia en La Isleta

Vox ha vuelto a vincular la inmigración con la criminalidad sin aportar datos contrastados en una rueda de prensa que convocó este jueves frente al Canarias 50, el recurso para personas migrantes donde estaba acogido el joven de 20 años que presuntamente prendió fuego a una menor tutelada.

La formación sostuvo que se ha "duplicado" el índice de criminalidad en Las Palmas de Gran Canaria, dato que contradice el último balance del Ministerio del Interior. Además, el documento aclara que el primer trimestre de 2025 tiene la "más baja de la serie histórica" en el conjunto nacional.

Ofrecieron declaraciones el presidente de Vox Las Palmas y portavoz del grupo parlamentario en Canarias, Nicasio Galván; el portavoz y consejero de Vox en el Cabildo de Gran Canaria, Yeray Suárez; y el portavoz y concejal de Vox en Las Palmas de Gran Canaria, Alberto Rodríguez.

Tranquilidad en el barrio

También se acercaron una cincuentena de simpatizantes que, a través del boca a boca, tuvieron conocimiento de que dichos representantes políticos harían acto de presencia. Pero la tranquilidad se extendían en el resto del barrio de La Isleta: varias vecinas de la zona aseguran que no se reproducirá la agitación de la ultraderecha que está teniendo lugar en Torre Pacheco, donde fue arrestado el líder del grupo 'Deport Them Now'.

Asimismo, el presidente regional de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, será investigado por la Fiscalía para valorar si existen indicios de delitos en sus afirmaciones públicas.