La casa sin socorro del Puerto, en la que fue atendido de urgencias el general Balmes

Paseaba hace unos días por la calle Albareda, que no hace mucho era una palpitante arteria comercial y ahora se desangra por el goteo incesante de cierres. De las decenas de tiendas que llegó a albergar, apenas una veintena sigue abierta. Una cifra que habla más de resistencia que de esperanza.

Me detuve frente a uno de los muchos comercios cerrados. Su persiana metálica, oxidada, parecía no haberse levantado en años. Sobre ella aún colgaba un cartel casi ilegible: «Liquidación por cierre». A mi alrededor, el panorama era desolador, fachadas sucias, edificios ruinosos, locales clausurados con cristales rotos y puertas tapiadas para evitar la ocupación.

La calle, colapsada por el tráfico, es un desfile interminable de coches y guaguas que contaminan tanto el aire como el ánimo, pues pasear por Albareda no es agradable. Algunas fachadas se hallan tan deterioradas que están cubiertas con mallas para evitar que los desprendimientos pongan en peligro a los transeúntes. A esto se suman el ruido constante, el humo denso y la presencia de numerosas personas sin hogar, lo que transforma el recorrido en una experiencia deprimente.

La última Casa de Socorro

Mientras contemplaba los solares –ubicados donde hasta hace poco se alzaban las escasas construcciones que habían logrado resistir a la especulación– mi atención se detuvo en una casa de dos plantas que se yergue como un vestigio olvidado entre dos inmuebles que aún respiran algo de vida.

Su fachada, cubierta de azulejos, deja entrever el paso inclemente del tiempo, mientras sus puertas y ventanas, de madera carcomida, cristales rotos y pintura deslustrada, parecen haber sido clausuradas hace décadas, como si el abandono hubiese sellado la partida de alguien que se marchó para no regresar.

Por eso, una soledad densa emana de la casa, como si el edificio, en su estado ruinoso, susurrara historias olvidadas, ecos de voces que alguna vez habitaron sus muros. Aquella casa me pareció una reliquia arquitectónica, testigo mudo del pasado, que espera –quizás en vano– sobrevivir al paso del tiempo.

Cuál sería mi sorpresa al descubrir, al día siguiente, que aquel edificio albergó la antigua Casa de Socorro del Puerto, que tuvo la singularidad de ser la última que permaneció activa en todo el archipiélago. Un lugar tan concurrido que, cuando cerró sus puertas el 28 de octubre de 1995, lo hizo pese al clamor vecinal, que advertía del riesgo de dejar desatendida una zona tan conflictiva como el entorno portuario, marcada por la drogadicción y las reyertas, que solían acabar, precisamente, en la Casa de Socorro.

De hecho, allí se atendía a diario a muchas personas por enfermedades de lo más variadas, desde un resfriado a una sobredosis pasando por un coma etílico. Los casos menos graves se trataban directamente en el centro, mientras que los más complejos eran derivados a la Clínica Santa Catalina.

Inaugurada en 1928, la institución contó con numerosos médicos durante sus 67 años de actividad, entre los cuales destacó Rafael O’Shanahan.

Casa en calle Albareda, 71 / José Pérez Curbelo

Sede de tertulias y anécdotas

Aquel galeno con nombre de arcángel sentía una inclinación tan grande por las bellas artes que, a pesar de tener la consulta abarrotada –pues por entonces las casas de socorro desempeñaban un papel fundamental ante la falta de servicios de urgencia bien regulados–, no solo asumió su dirección, sino que la transformó en una tertulia. Allí se reunían algunos de sus amigos, entre ellos el joven periodista Juan Rodríguez Doreste y Eduardo Gregorio, profesor de la Escuela Luján Pérez. Incluso hay quien asegura que algunas de las decisiones que afectaron a dicha institución las tomaron juntos mientras charlaban de arte y literatura entre paciente y paciente.

El escultor y el futuro alcalde solían acudir con frecuencia para aliviarle el trabajo durante las noches de guardia, acompañándolo hasta altas horas, ya que, al igual que su anfitrión de bata blanca, se hallaban solteros.

Para aquellos tres jóvenes ávidos de historias, la Casa de Socorro parecía sacada de un cuento de Pancho Guerra, pues era el escenario habitual de un incesante desfile de episodios surgidos en el bullicioso entorno del puerto, tan variados como pintorescos, que solían desembocar allí. Una noche de octubre de 1929 llevaron a Diego Ojeda Martín, vendedor ambulante de 23 años, apuñalado en el abdomen tras una riña por cuestiones de faldas.

Mientras lo atendían y le recomponían las entrañas, Rafael, previendo posibles complicaciones legales, dio aviso al juzgado de primera instancia. No pasó mucho tiempo antes de que el juez se presentara... encontrando al herido en la camilla, con el estómago abierto y aún bajo los efectos del alcohol. El juez, Francisco Nestares, al que todos llamaban señor Néctares por su afición al buen vino, comenzó a tomar declaración al herido:

–Míe usté, señor juez, «er individo» me «trincó er totiso» y me «jincó un cabe»... El juez, un peninsular que apenas llevaba dos años en Gran Canaria, al no entender una palabra a aquel isletero exclamó:

–¿Cómo dice usted?...

Rafael, Juan Rodríguez Doreste y Eduardo Gregorio, testigos mudos de la escena, se partían de risa.

–Si, señor, «me trincó el totiso» y me «jincó un cabe». Yo me «revolví» y le «jinqué una guiñá»... y «antonces» sacó la faca...

El juez los miraba con asombro, al no comprender ni una palabra de lo que decía aquel hombre por lo que Rafael tuvo que hacer de traductor.

Los primeros auxilios a Jaime Balmes

Pero no todas las anécdotas fueron igual de cómicas. Rafael solía contar que uno de los momentos más angustiosos de toda su carrera lo vivió precisamente en la Casa de Socorro, cuando apareció otro herido, también en el abdomen, aunque esta ocasión por arma de fuego.

Fue en la mañana del 16 de julio de 1936 cuando trajeron a un militar de alta graduación con una herida de bala en el estómago. Rafael intuyó de inmediato que algo muy grave había ocurrido. Sin perder tiempo, avisó a todos sus compañeros, entre ellos el doctor Ley, el más cercano en ese momento, pues se encontraba en el Hospital Inglés. El militar tenía el semblante completamente demudado y, en cuanto comenzaron a curarlo, murmuró: «¡Que fatalidad! ¡Me ahogo! Pero que no digan nada a mi mujer, por Dios...» Rafael le practicó una cura de urgencia, la bala había salido por la región lumbar. La hemorragia era severa, y se hacía imprescindible una transfusión, así que ordenó su traslado inmediato en ambulancia al Hospital Militar, consciente de que, por desgracia, no había esperanza. Y no se equivocó, murió pocas horas después de su ingreso.

Se trataba del general Amado Balmes, gobernador militar de Las Palmas, quien había acudido al acuartelamiento de La Isleta para realizar unos ejercicios de tiro cuando, durante una práctica con una pistola de 9 milímetros, el arma se encasquilló. Al examinarla, con cierta imprudencia, se disparó accidentalmente, hiriéndolo en el abdomen.

El cadáver fue trasladado al Gobierno Militar, donde se instaló la capilla ardiente. Aquella muerte sirvió como excusa a otro general, comandante militar de Canarias, para desplazarse desde Santa Cruz de Tenerife y tras presidir el entierro dirigirse al aeródromo de Gando para embarcar en el Dragon Rapide logrando así su ansiado objetivo, llegar a Tetuán desde donde acaudilló la sublevación que marcaría el comienzo de la Guerra Civil.

Hoy, la antigua Casa de Socorro yace olvidada, sin socorro alguno. Lentamente, se desmorona, mientras espera la piqueta que acabe destruyéndola, como al resto de las viejas construcciones de Albareda que, a duras penas, aún siguen en pie. Habitada por tres okupas –dos peninsulares y un belga– que, tras sus agrietados muros, ignoran la historia de aquel inmueble, nadie la atiende ni la repara. El edificio que tantas heridas curó ahora es sólo otra herida abierta en la memoria de la ciudad.