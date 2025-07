Unir fuerzas por un verano inclusivo

El reloj no se detiene cuando termina el calendario escolar. La Asociación Felices Con Narices es consciente de ello: desde hace diez años organiza un campus de verano solidario, a pesar de las dificultades que esto conlleva. Para superar las adversidades ha mantenido una reunión con todas las familias participantes, y con la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo de este encuentro es trasladar la necesidad de este tipo de proyectos inclusivos, así como recoger y compartir las preocupaciones de las familias implicadas.

Felices con narices desarrolla diversos proyectos sociales dirigidos a la infancia y juventud que presentan necesidades o carencias a nivel social, tales como; discapacidad, situaciones familiares complejas o bajos recursos económicos, conciliación familiar, entre otras. Se trata de un campus diferente, ya que reserva plazas específicas para menores con discapacidad, quienes suelen presentar dificultades para acceder a este tipo de actividades durante los meses de verano.

Antes de iniciar la reunión, los niños del campus le leyeron unas cartas a la concejala del consistorio capitalino, Carmen Luz Vargas. En ellas le expresaron su entusiasmo por compartir con sus compañeros y su gratitud hacia los voluntarios de la asociación, un grupo de jóvenes profesionales que realizan esta labor de manera altruista. Incluso un niño, Hugo, que no tenía papel se atrevió a dedicarle unas palabras «desde su corazón», como él mismo dijo:

«Para mí estar aquí es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida porque me siento como en casa y los profesores dan mucho amor, podemos jugar a cualquier juego (fútbol, escondite, brilé y sardinas de lata) y hacer actividades como fiestas de agua, ir a la playa, realizar caminatas al Barranco Guiniguada».

Por todo esto las madres transmitieron al equipo de Bienestar Social del municipio la ilusión que sienten sus hijos desde principios de año, esperando los meses de reencuentro en el campus de verano. También trasladaron su preocupación por la falta de opciones y la dificultad para encontrar campus de verano inclusivos en la isla. Hicieron hincapié en aquellas madres que no han podido estar allí, ya que los recursos de la asociación son limitados y necesitan colaboración institucional.

No hay suficiente apoyo para que los niños cuenten con las personas necesarias para atender su diversidad. Reclaman tanto apoyo logístico como ayuda económica, pues no todas las familias pueden asumir el coste que supone atender todas las necesidades de sus hijos. Actualmente, este proyecto sería inviable sin la colaboración de empresas privadas como han participado este año, Sagulpa y Satocan.

Las madres compartieron historias personales entre lágrimas. Una de ellas relató que, debido a su difícil situación para conciliar, debe elegir entre trabajar y ganar un sueldo o cuidar a su hijo; pero si opta por lo segundo, su hijo no tendría para comer. Por eso afirma textualmente que Felices Con Narices «le ha salvado la vida», ya que otros centros «le han cerrado muchas puertas». La respuesta que suelen recibir es: «No estamos preparados, no hay presupuesto», lo que genera frustración tanto en el niño como en la familia.

Además, comentan que los menores en estas circunstancias no pueden quedarse encerrados en casa ni en aulas ordinarias: necesitan liberar energía, socializar, sentirse comprendidos y estar en espacios seguros. Para ello se requieren entornos dedicados y adaptados; no son estos niños los que no se adaptan a espacios cerrados, sino que no existen espacios adaptados para ellos.