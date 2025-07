La protección de menores en las Islas encalla en su propia maquinaria

El accidente, esta semana, en La Isleta de la menor tutelada por el Gobierno de Canarias, que se escapó de su centro de acogida y acabó quemada, ha puesto el foco sobre un sistema de protección que presenta grietas como consecuencia de la cantidad de administraciones implicadas, la descoordinación, la saturación de algunos centros y la falta de medios. La tutela depende del Ejecutivo autonómico, pero el acogimiento residencial está en manos de los cabildos y la guarda de los niños tutelados corresponde a la dirección de los centros que normalmente son ONG y empresas. Todos son encargados de salvaguardar la integridad y seguridad de los menores de edad. Lo que no siempre ocurre.

El sistema presenta carencias, ya que, según explica el Ejecutivo autonómico, «no fue diseñado para la realidad que vivimos». «Sí, hay saturación en algunos centros. No vamos a negar la mayor», admite la directora general de Infancia y Familia, Sandra Rodríguez, quien reconoce que el modelo actual «arrastra carencias estructurales» y que parte del problema viene de las decisiones que se tomaron en la legislatura anterior. «La sectorización de los servicios, aunque bien intencionada, dejó sin equipo al programa de acogimiento familiar. Se perdió el seguimiento de muchas familias acogedoras», explica.

Un total de 1.748 menores de nacionalidad española crecen en Canarias bajo tutela de la comunidad autónoma, 981 con familias de acogida y 767 residen en centros para menores. «Trabajamos con una red fragmentada, en la que cada cabildo tiene sus propios recursos, algunos más especializados que otros, y donde no siempre hay una respuesta adecuada para perfiles complejos», explica Rodríguez, quien reconoce que en Tenerife la colaboración es «más estrecha» que el caso de Gran Canaria.

"Más de lo que debería"

Desde la Dirección de Infancia tienen constancia de que los casos de menores que se escapan de centros en la isla redonda –como ocurrió con la menor de La Isleta– se «producen más de lo que debería». Rodríguez se ha propuesto analizar los motivos. «Hay que analizarlo y saber por qué ocurre. Nuestra intención es seguir colaborando con el Cabildo de Gran Canaria para poder avanzar», afirma. La consejera de Política Social de la corporación insular, Isabel Mena, no quiso participar en esta información.

Desde el Ejecutivo canario proponen realizar un estudio de la realidad del sistema de protección de menores en Canarias, isla por isla. Además, han decidido arrancar en Gran Canaria dos centros «terapéuticos» para menores con trastornos de conducta. «Hemos decidido que las dos partidas, que en principio una era para Tenerife, vayan las dos a cubrir Gran Canaria para poder dar cobertura a la lista de espera que tenemos», explica Rodríguez.

El objetivo es trabajar por la desinstitucionalización del sistema de protección a la infancia y la adolescencia y reemplazar o reducir el uso de instituciones residenciales por alternativas basadas en la familia. También se pretende poner más el foco en la prevención y en la reintegración familiar. «Queremos volver a estar encima de los ayuntamientos para que se trabaje desde la municipalidad con los menores en riesgo», explica la directora de Infancia.

El sistema funciona

Ante la pregunta de si el sistema de protección funciona, la respuesta de Rodríguez es clara: «Funciona porque hay un equipo de profesionales increíbles que lo han sostenido. Pero no funciona como debería, porque no fue diseñado para este escenario». La crisis migratoria de los últimos años ha tensionado el sistema de acogida de menores de la región que no fue diseñado para atender a más de 5.000 menores migrantes. «Con los recursos que teníamos hemos tenido que ir dando prioridad a las urgencias», reconoce.

Organizaciones como Save the Children advierten desde hace años que el sistema de protección no está preparado para detectar ni prevenir ciertas formas de violencia que afectan de forma especial a las niñas y adolescentes tuteladas. Aunque la ONG no trabaja directamente con menores bajo tutela en Canarias, su responsable de políticas de infancia, Carmela del Moral, alerta de un patrón que se repite en distintas comunidades: chicas adolescentes que, una vez dentro del sistema, acaban en situaciones de desprotección, explotación sexual o relaciones abusivas con adultos.

Uno de los principales problemas, explica, es la falta de protocolos específicos dentro de los centros para actuar ante estas situaciones. «Los centros deben tener sus propios protocolos, pero muchos no los tienen adaptados a las realidades de violencia que surgen. Y esto afecta especialmente a las niñas», señala. A ello se suma la carencia de personal formado.

La preocupación por la protección de las niñas tuteladas no es nueva en Canarias. Ya en 2018, la desarticulación de varias redes de prostitución destapó una realidad alarmante: menores bajo tutela del Gobierno canario, alojadas en centros gestionados por los cabildos o por ONG, fueron captadas para la explotación sexual. La mayoría eran adolescentes en situación de especial vulnerabilidad. Los informes policiales de entonces describían un sistema incapaz de detectar a tiempo las fugas, sin personal suficiente para hacer seguimientos y con graves carencias estructurales. Hoy, siete años después, las alertas siguen encendidas.