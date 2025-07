El cantante Marwán imparte un taller musical formativo en La Grada

El cantautor y poeta Marwán ha impartido esta semana un taller musical formativo en el Espacio Joven Creativo La Grada, en Las Palmas de Gran Canaria, junto al productor musical Rubén González. Esta iniciativa del Ayuntamiento, que lleva a cabo a través del área de Juventud, se enmarca en una nueva edición del programa Creactiv@s, una experiencia formativa y vivencial dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años con inquietudes en la música, la palabra o la composición. Las jornadas arrancaron este jueves y concluyen hoy con la grabación y rodaje de una pieza audiovisual original.

Marwán aseguró que estas sesiones de cuatro días le permiten compartir su experiencia de 25 años como compositor, poeta y novelista y subrayó la utilidad de ofrecer herramientas concretas para la escritura de canciones. En este sentido, el artista destacó: «La actividad consiste en compartir información sobre composición, darles armas a los jóvenes para que afronten mejor ese proceso creativo. Muchas veces no hay reglas, pero contar con ciertos asideros puede ayudarles a saber hacia dónde ir. Ojalá muchas de las cosas que comparto hoy me las hubieran contado cuando empezaba, porque me habrían evitado dar muchos rodeos».

Mientras, Rubén Rodríguez, músico, productor, director musical y dinamizador de Creactiv@s, puso el foco en la necesidad de generar espacios de acompañamiento más allá de la competición, y resaltó el valor de iniciativas que unen creación, educación y apoyo al talento joven. «Siempre pensé: ‘Ojalá, cuando empecé, alguien me hubiera dado la oportunidad de contrastarme con autores consagrados’. Muchas veces se promueven certámenes o concursos, pero no siempre se crean espacios para compartir. Creactiv@s, desde que nació en 2018, tiene precisamente esa esencia: compartir, generar red y fomentar sinergias entre los propios jóvenes del municipio».

Creatividad juvenil

La alcaldesa, Carolina Darias, y la concejala de Juventud, Carla Campoamor, participaron en la jornada de este viernes y destacaron la importancia de crear espacios que fomenten el talento joven, el pensamiento creativo y el desarrollo personal.

«Ponemos La Grada a disposición para que emerja nuestro talento y para que la juventud de Las Palmas de Gran Canaria exprese su creatividad», afirmó la alcaldesa. «Buscamos talento joven emergente, ese que tanto abunda en la ciudad, y lo hacemos a través de la música, con dos grandes referentes como Marwán y Rubén Rodríguez. Queremos que ese talento forme parte y sea protagonista de nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031», añadió.

Creactiv@s es una de las principales iniciativas del área de Juventud para ofrecer oportunidades de formación y expresión a la población joven. La propuesta busca una experiencia intensiva basada en la cooperación, la creatividad y la creación de redes. A lo largo de los cuatro días, las personas participantes comparten un proceso completo que va desde la exploración artística hasta la grabación y rodaje de una pieza audiovisual original, elaborada colectivamente.

El programa contempla sesiones específicas sobre motivación, desbloqueo creativo, escritura de letras, composición musical, ensayo, grabación en estudio y rodaje de un videoclip. n