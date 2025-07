Nueva Canarias admite que no esperaba la «traición» de José Eduardo Ramírez

La marcha de José Eduardo Ramírez de Nueva Canarias (NC) cogió «por sorpresa» a la dirección del partido, pues ante la salida a cuentagotas de otros miembros de la organización en varios ayuntamientos se le había preguntado directamente si él también tenía previsto dar ese paso, a lo que había contestado que si últimamente estaba participando poco en las reuniones internas del grupo era por su reciente paternidad.

Aunque no hubo reacción oficial por parte de Pedro Quevedo, presidente local de NC, fuentes del partido admitieron que no esperaban esa «traición» de su concejal capitalino, al que ya consideran «un tránsfuga» porque en su caso no puede argumentar que procede de alguno de los grupos municipales independientes que lidera Teodoro Sosa, sino que ha militado siempre en NC y por esas siglas obtuvo el acta de concejal en las elecciones de 2023. Las mismas fuentes reconocieron «la incongruencia» de seguir en el gobierno municipal, pues el nuevo partido de Sosa ya ha empezado a criticar algunas actuaciones del gabinete de la socialista Carolina Darias. Esa actitud hostil, reconocieron, podría tener respuesta por parte del PSOE en el Cabildo contra los escindidos de NC.