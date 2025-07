El Puerto ordena el desahucio de los barcos vivienda y del centro comercial Sotavento

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ordena una batería de desahucios para el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. El Consejo de Administración del Puerto aprobó este jueves el desalojo de los barcos vivienda atracados en los amarres de la dársena de embarcaciones menores -en total suman unas 14- y también de los cuatro locales que siguen operando en el Centro Comercial Sotavento, situado en el mismo espacio de dominio portuario. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, adelantó a los medios que espera que ambos procesos acaben judicializados.

El Consejo de Administración dio el visto bueno al desahucio administrativo y el desalojo de los cuatro locales que siguen operando en el centro comercial del Muelle Deportivo: restaurante Allende, Fifo Diving, la Escuela de Hostelería Europea y Canarias Óptima Profesional. De estos, todos ellos son inquilinos de Explotaciones Sotavento Sociedad Limitada y, al mismo tiempo, dos de ellos son socios de la empresa que ha explotado hasta ahora las instalaciones situadas a la entrada de la marina.

Calzada señaló en su comparecencia ante los medios que dicha empresa "no ha atendido a los requerimientos que se les hizo de cese de actividad y desalojo del dominio público portuario". Esto conlleva al siguiente paso, que es el que se ha tomado este jueves en el último consejo antes del parón veraniego. La resolución será ahora transmitida a los juzgados, que serán los encargados de emitir la autorización que permita a la Autoridad Portuaria efectuar el desalojo. No obstante, la presidenta admite que existe la posibilidad de recurso por parte de la empresa.

Sin título habilitante desde 2023

El centro comercial se encuentra sin título habilitante para hacer uso de ese espacio de titularidad pública desde el 31 de julio de 2023, es decir, hace prácticamente dos años. A raíz de esta situación, la Autoridad Portuaria decidió iniciar un procedimiento administrativo para intentar resolver las irregularidades de Explotaciones Sotavento S.L. En agosto del año pasado la deuda de la empresa que administra el recinto contraída con el Puerto ascendía a 463.356 euros en concepto de tasas impagadas y enriquecimiento injusto.

Consejo de Administración del Puerto del mes de julio. / Autoridad Portuaria

"En todo este proceso se ha intentado llegar a un acuerdo con ellos", subrayó Calzada, al tiempo que aclaraba que fue la propia empresa que explota el recinto la que puso sobre la mesa "la posibilidad de un pago aplazado de la deuda". Este plan fue aceptado por la Autoridad Portuaria; pero, tal y como matizó la presidenta, este se incumplió, "con lo cual el procedimiento de desahucio ha seguido caminando"; a esta falta habría que añadir que Explotaciones Sotavento no quiso efectuar el desalojo "de forma voluntaria".

"Lo único que quedaba era solicitarlo de forma forzosa", puntualizó. Un trámite que se formalizó este jueves en el Consejo de Administración. Calzada explicó que la deuda lograron reducirla a unos 400.000 euros, dado que se efectuaron algunos de los pagos de dicho plan. Estos los calificó de "insuficientes", en cualquier caso. Además, las obligaciones pendientes también han disminuido por medio de la acción de Hacienda. Esta última "ha ido incautando de las cuentas de la empresa administradora", matizó Calzada.

Barcos-viviendas en el Muelle Deportivo

Por otro lado, la Autoridad Portuaria también ha dado el visto bueno al deshaucio de los denaminados barcos-vivienda del Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. Esta orden afecta a 14 embarcaciones donde residen personas más de la mitad del año haciendo uso de un amarre de la dársena de embarcaciones menores, algo que no está permitido en las ordenanzas vigentes.

Calzada apuntó que también inadmitieron un recurso de alzada que el propietario de uno de los propietarios de los barcos-vivienda interpuso contra la orden de desahucio, "porque un requerimiento de un director no puede ser objeto de recurso, legalmente que no se puede y por tanto no cabe". Esta misma operación ya la llevaron a cabo en el Consejo del mes pasado. En este último caso inadmitieron el recurso de 14 embarcaciones, que son las que ahora recibirán la orden de desahucio aprobada este jueves.

Algunos de los afectados por las órdenes de desahucio en el Puerto de Las Palmas / La Provincia

La Autoridad Portuaria estará ahora a la espera de la decisión judicial que permita deslojar estas embarcaciones de los amarres que actualmente ocupan en suelo portuario. Calzada entiende que el caso se va a dilatar en el tiempo dado que "con toda probabilidad los propietarios recurrirán este acuerdo". En este sentido, matizó que será un proceso largo y que están dando "los pasos correctos y cumpliendo estrictamente la legalidad y los procedimientos establecidos".

Además, se les ha denegado la prolongación de concesión del amarre a seis embarcaciones que también tienen uso de barcos-vivienda. En cualquier caso, quienes están residiendo en estas embarcaciones están en pie de lucha para intentar seguir residiendo en aguas del Muelle Deportivo, como lo han venido haciendo desde hace varios años en algunos casos.