No es Tokio ni Shanghái: aquí está el restaurante que te hará replantearte todo lo que sabes sobre comida china

La calle Malteses, en Las Palmas de Gran Canaria, no parece esconder nada fuera de lo común. Hasta que entras. El local no grita, no presume, pero algo cambia en cuanto cruzas la puerta del Hot Pot Chao Tian Men. Tal vez sea el aroma de las especias recién infusionadas, el vapor que brota de las ollas burbujeantes o esa sensación inesperada de estar muy lejos sin haber despegado. Porque esto no es “otro restaurante un chino más”: es otro nivel.

Así lo afirman los creadores de contenido gastronómico @descubreconc, quienes no dudan en señalarlo como su restaurante chino favorito. “Aquí todo está cuidado al detalle. Los platos no solo están buenísimos, sino que la presentación y la atención hacen que quieras volver”, aseguran.

La reinvención del menú

Lejos de clichés o fusiones mal resueltas, en Chao Tian Men la cocina es fiel a su origen y eso se nota en cada plato.

El combo más solicitado es también uno de los más completos y económicos: pollo al limón con arroz, gyozas, bebida y postre por solo 12,50 euros. “El pollo estaba crujiente por fuera, jugoso por dentro y con una salsa que nos encantó. Un acierto total”.

Pero el gran protagonista de la experiencia fue el cerdo agridulce con fruta por 9,10 euros. “Nos voló la cabeza. La mezcla de sabores con piña, pimientos y otras frutas es una locura de buena”, comentan. Una receta clásica, sí, pero con una vuelta de tuerca que la eleva.

Otros platos destacados son el pollo al curry a un coste de 8,80 euros, suave pero con carácter, y el infalible pato crujiente por 12,90 euros, imprescindible para quienes no perdonan este clásico en ningún restaurante asiático.

El primer hot pot de Canarias

Si nunca has probado un hot pot esa experiencia en la que cocinas tus propios ingredientes en una olla de caldo humeante sobre la mesa, esta es tu oportunidad. Chao Tian Men es el primer restaurante de hot pot en toda Canarias, y los combos incluyen dos sabores de caldo a elegir (tomate, setas, pollo, hueso de cerdo o picante) junto a ingredientes frescos como albóndigas de langostino, panceta, ternera laminada, setas enoki, yakisoba o pak choi.

Una propuesta interactiva, sabrosa y perfecta para grupos o cenas en pareja. Se recomienda reservar al 928 071 562 porque el local se llena.

Opciones vegetarianas

Si vas entre semana, pregunta por el menú del día, es un secreto a voces entre quienes trabajan cerca y saben que por menos de lo que cuesta un sándwich en cualquier cafetería, aquí puedes comer casero y sabroso.

Además, tienen opciones vegetarianas, jugos naturales como el de piña o matcha, y dulces como el brownie o la tarta de queso estilo lotus que han empezado a conquistar también a los más escépticos del postre.

Comer bien, sin irse lejos

El ticket medio ronda los 15 o 20 euros por persona, una cifra más que justa para lo que ofrece: ingredientes frescos, recetas bien ejecutadas, trato amable y un ambiente que, sin pretensiones, consigue transportarte.

Porque comer cocina china auténtica y disfrutarla de verdad no es cuestión de suerte. A veces solo hay que saber a qué puerta llamar. Y en este caso, está en la calle Malteses, 11, a un paso del corazón de la capital.