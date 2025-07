El Ayuntamiento, la compañía y las defensas mantienen que Emalsa no sufrió perjuicio

El conocido como caso Emalsa ha quedado visto para sentencia tras más de un mes de juicio en el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la compañía y las defensas de los 15 directivos acusados han negado el perjuicio que motivó la investigación. El Consistorio que presentó la denuncia en 2012 dio marcha atrás y retiró su acusación, pero la Audiencia Provincial de Las Palmas tendrá que pronunciarse igualmente porque la Fiscalía y las dos acciones populares mantienen que se cometieron delitos de apropiación indebida o, de forma alternativa, administración desleal.

El exalcalde Juan José Cardona, que trasladó los hechos al Ministerio Público a raíz de una serie de informaciones que se hicieron públicas sobre la empresa mixta de aguas, fue uno de los primeros testigos que declaró en la vista a petición de las acusaciones. Dio un paso atrás y afirmó que no se podía pronunciar acerca de si hubo perjuicio o no para las arcas municipales, centrando los hechos en supuestos incumplimientos de contrato.

Cardona encargó a un grupo de técnicos un análisis de la actividad de la compañía y de las relaciones con sus socios privados, que concluyó que un tercio del agua estipulada en las condiciones del contrato no se estaba depurando y que las deficiencias anuales del servicio se habían triplicado.

Sin embargo, las defensas encargaron otro informe a la auditora Kroll que contradice estos resultados. Los peritos negaron la existencia de ilegalidades y cuestionaron el supuesto quebranto. Según declararon en la vista oral, la cuantía de 23,4 millones que les reclama la Fiscalía está inflada y contiene errores de cálculo porque no se dan las circunstancias de que el servicio no se prestase, fuese defectuoso o se facturase por encima del precio de mercado, informa Efe.

Estos técnicos defendieron a su vez el alquiler de las oficinas del centro comercial de Las Ramblas, donde se trasladó la sede de Emalsa para que el Ayuntamiento recuperase el espacio del Obelisco. La Fiscalía mantiene que este desplazamiento implicó un perjuicio de dos millones de euros, mientras que los auditores alegan que supuso beneficios para el Consistorio porque se ajustó a precios de mercado y la sociedad registró entonces resultados positivos.

Un informe presentado por los acusados achaca errores de cálculo y defiende una correcta prestación del servicio

Salió en defensa de la compañía su directora general, Mercedes Fernández, que aseguró que no hubo «ningún perjuicio» por los contratos con Sercanarias, sociedad formada por los socios privados de Saur y Valoriza en la empresa mixta de aguas. En su declaración, reconoció que no se podía limpiar toda la red de alcantarillado porque abarca más de 800 kilómetros, pero se apoyó en la auditoría aprobada en el consejo de administración en 2013 que no vio ilegalidad ni quebranto a la empresa.

Fernández también hizo referencia a los dos informes emitidos por la consultora Análisis Ingenieros sobre las facturas del contrato de saneamiento. El primero señalaba que solo se podían acreditar 500.000 euros de los 4,5 millones que debía percibir anualmente, aunque un segundo estudio, redactado con los datos de Emalsa, se estableció que se cumplían las condiciones y que el coste era superior.

Respecto a las prestaciones accesorias que percibieron entre 2008 y 2012 los socios privados de la compañía, la directora general defendió que se correspondían con los precios de mercado. Ante las preguntas de las partes, aseguró que estos complementos se llevaban pagando desde 1994, si bien en un principio eran más bajas porue había menos personal directivo que empleaba menos horas de dedicación, añade Efe.

Cambio de acusaciones

El Ayuntamiento retiró su acusación al final del juicio bajo el argumento de que el perjuicio a la compañía no había quedado acreditado en base a la prueba practicada. La alcaldesa, Carolina Darias, defendió esta decisión, que afirmó que estaba «acordada por el Ayuntamiento» como supuesto perjudicado y aseguró que «no se daban las razones para continuar con esa posición».

Sin embargo, la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, insiste en que la veintena de contratos que figuran en la causa no se sujetaron a la norma que regula el procedimiento de contratación del agua. En su informe final habló de una situación de «absoluto descontrol» en los servicios que se adjudicaban a Sercanarias y se reafirmó en su petición de penas de entre dos años y nueve meses y seis años de cárcel con hasta 18.000 euros de multa por un presunto delito de apropiación indebida. Alternativamente, plantea una administración desleal con penas de entre dos años y nueve meses y cuatro años de prisión.

También el comité de empresa del Ayuntamiento se adhirió a esta petición, aunque no formula ocusación contra Satocan por el contrato de arrendamiento de la sede. Su letrado pidió al tribunal que de más verosimilud a los informes periciales en los que se basa la Fiscalía frente a los análisis de parte presentados por las defensas.

Por otro lado, se plantea como segunda acción popular la asociación El sol sale para todos, la cual se ha mantenido y ha reprochado al Ayuntamiento en las últimas sesiones una «actitud pasiva» que concluyó con la retirada de las penas solicitadas.