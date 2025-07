No está en Madrid ni en Roma: este restaurante de Vegueta sorprende con sus papas negras, su terraza y sus 42 cervezas

Puede que hayas pasado mil veces por esta calle empedrada, camino a la Catedral de Santa Ana o a una noche de pinchos en Vegueta, sin saber lo que escondía la puerta del número 27. Puede que incluso seas canario, que presumas de conocer los rincones más auténticos de tu ciudad, y aun así no hayas entrado nunca a La Taberna de El Monje.

La creadora de contenido Carla Martín, conocida en redes como @missidols, lo tiene claro: “Estoy segura que has pasado mil veces por esta calle y no has comido aquí”.

Y es que este restaurante, ubicado en pleno casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria, no solo es un homenaje a la cocina canaria y española de siempre, sino una joya aún por descubrir para muchos.

Cocina de abuela

La Taberna de El Monje no se vende como un restaurante “de autor”. Su apuesta es otra, pues pretende rescatar el sabor de lo casero, con productos de temporada, recetas de nuestras madres y abuelas, y ese respeto por el producto local que se nota en cada plato.

En su carta destacan tapas como la ensaladilla de batata por 6,50 euros, “que puede ser una de sus mejores”, según Carla, o el mix de papas arrugadas con mojo rojo y verde a 7,90 euros, donde las papas negras “son un manjar de los dioses”.

A esto se suman las croquetas variadas de 6,90 euros, la tabla de quesos canarios con almogrote por 11 euros y, por supuesto, su famosa tarta de queso de 4 euros, que no podía faltar en una ruta dulce por la ciudad.

Un rincón auténtico entre turistas

Aunque Vegueta es una zona frecuentada por visitantes extranjeros, La Taberna de El Monje conserva la esencia de lo local. Aquí no hay prisas, solo buena cocina, cerveza fría y una terraza con vistas donde puedes sentarte a leer, trabajar o compartir un rato entre amigos.

“Puedes encontrar comida casera de nuestra tierra a buen precio”, asegura Carla, que recomienda pedir un poco de todo y dejarse sorprender. La carta, además, ofrece opciones vegetarianas y una selección curiosa de platos como morcilla ibérica, boquerones con mojo verde, carpaccio de pulpo, tomates con ventresca o incluso pollo al curry.

Un plan con alma canaria

Abren todos los días, de lunes a miércoles de 09:30 horas hasta las 23:00 horas, jueves hasta las 00:00 horas, viernes hasta la 01:00 horas, sábados desde las 10:00 horas hasta la 01:00 horas y domingos hasta las 22:00 horas.

Y si eres amante de la cerveza, aquí te espera una carta con 42 variedades diferentes, perfectas para acompañar tanto un tapeo de media tarde como una cena al aire libre.

Se encuentra en la Calle Espíritu Santo, 27, en Las Palmas de Gran Canaria. Una parada obligatoria si quieres redescubrir lo auténtico sin salir del casco histórico. Porque a veces, el mejor viaje gastronómico, empieza a la vuelta de la esquina.