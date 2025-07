Un juez modesto para presidir la Audiencia Provincial de Las Palmas

Miguel Ángel Parramón i Bregolat, uno de los jueces más conocidos de Canarias, asumirá a partir de septiembre una nueva responsabilidad al frente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde tendrá que buscar soluciones para hacer frente a la avalancha de pleitos que se les viene encima. Si algo le caracteriza cuando se viste la toga es la humildad con la que asume cada caso, de la que se valdrá una vez más en su nuevo cargo, ya sea para exigir a las administraciones la dotación de los medios necesarios o para garantizar unos criterios homogéneos entre las seis salas.

Este magistrado inició su carrera profesional en Cataluña, la comunidad autónoma donde nació. Allí sus padres regentaban una carnicería y, mientras estudiaba un Curso de Orientación Universitaria, tuvo que echar una mano en el negocio familiar porque su madre se puso enferma. El peor recuerdo que tiene de esa experiencia son los horarios: entraba a las cuatro de la madrugada y no paraba en todo el día.

Hizo sus primeros pinitos como secretario judicial, se sacó la carrera de Derecho y accedió a la magistratura. Pero donde realmente se soltó como juez fue a su llegada a Las Palmas de Gran Canaria, donde se mantuvo 17 años al frente del Juzgado de Instrucción número 7. Allí investigó algunas de las causas más mediáticas del Archipiélago y no le tembló el pulso con independencia de quién tuviera delante en el banquillo.

El mayor caso de pederastia

Aplicó mano firme al instruir el conocido como caso Kárate, el mayor proceso de pederastia juzgado hasta entonces en España. Terminó con una condena de 302 años de cárcel para Fernando Torres Baena como cabecilla de un grupo que se dedicaba al abuso sexual de menores bajo la imagen de un prestigioso gimnasio de artes marciales en la capital y con otras penas igual de contundentes para el resto de implicados.

La instrucción estuvo marcada por los testimonios sobrecogedores que ofrecieron las víctimas, con edades comprendidas entre los nueve y los 35 años, algunas de las cuales tuvieron que declarar hasta en cuatro ocasiones.

El nombre de este juez también saltó a los titulares durante la instrucción del caso Eólico, una trama de corrupción en el concurso para la adjudicación de parques eólicos convocado por el Gobierno de Canarias. Parramón acordó abrir juicio contra los seis imputados, cuatro de los cuales reconocieron los hechos y se conformaron con penas de cinco meses de prisión. Los únicos que lo negaron hasta el final fueron el exdirector general de Industria, Celso Perdomo, y su esposa, que fueron condenados a dos años y cuatro meses de prisión por delitos de revelación de información reservada, cohecho y malversación de caudales públicos, aunque el Tribunal Supremo redujo después la pena a un año y dos meses por la excesiva dilatación del procedimiento.

Uno de los imputados, el abogado Alfredo Briganty Arencibia, decidió cargar contra Parramón y presentó una denuncia acusándolo de cinco delitos por su actuación como juez instructor, en base a una grabación que hizo otro de los encausados a su abogado, en la que este aseguraba que el magistrado le había propuesto levantarle la imputación a su cliente si declaraba en contra de los demás. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 1, en el que recayó la causa, acordó el archivo porque no existían suficientes indicios de haberse cometido un delito.

Distinciones

Su labor incansable le valió el cargo de juez decano y, en 2008, el principal reconocimiento que otorga el Ministerio de Justicia, la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Destacó entonces el papel "capital" de los operadores jurídicos de Las Palmas por su defensa del servicio público de la justicia y quiso extender la distinción a ellos como algo colectivo y no a título individual.

"Muchas veces el ciudadano y los amigos te preguntan qué es lo que siente un juez al adoptar una decisión, si no sienten miedo o responsabilidad, y siempre digo lo mismo. Los jueces adoptan las decisiones no gratuitamente y no basándose en una bola de cristal que no tenemos, sino con base en los indicios, las pruebas y las evidencias que pueda haber en un procedimiento determinado", explicaba en una entrevista a este diario.

Después de pasar tanto tiempo en un juzgado de instrucción, decidió dar el salto a la Audiencia Provincial, algo que él mismo definía como el "destino natural" de la magistratura a partir de cierta antigüedad. Tomó posesión como presidente de la Sección Primera en 2010 para enjuiciar, en los últimos 15 años, las causas penales que afectan a la provincia de Las Palmas.

Se estrenó en el cargo en una ceremonia en la que tuvo como padrinos a Emilio Moya —presidente de la Sección Sexta y su antecesor al frente de la Audiencia de Las Palmas— y Pedro Herrera, quien le acompaña a diario detrás del estrado. Durante su discurso, intentó quitarse el sambenito de "juez estrella" que le rodea desde sus inicios profesionales.

Tomará posesión de su nuevo cargo a partir de septiembre tras la apertura del nuevo año judicial, con lo que se terminará de recuperar la normalidad en los tribunales canarios por las vacantes que no se pudieron cubrir durante los cinco años que permaneció el Consejo General del Poder Judicial en funciones. El juez se propone, en el plan de actuación que le ha dado acceso al puesto, alcanzar una justicia "más eficaz" que dé una respuesta "lo más adaptada posible a las necesidades de la ciudadanía".