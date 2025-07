Paella y verbena para combatir el calor en las fiestas del Carmen de La Isleta

Las fiestas del Carmen de La Isleta han hecho vibrar al barrio y a sus vecinos con una amplia programación. Para finalizar con esta celebración tan arraigada en el corazón de los isleteros, ayer en la plaza Manuel Becerra, una verbena y una paella popular ayudaron a combatir el intenso calor. «Hoy [este sábado para el lector] estaremos 14 horas de fiesta y se subirán al escenario un sinfín de orquestas», destacó el presidente de la comisión de fiestas, Alexander Arce.

«Han sido unas fiestas muy participativas, que no han estado marcadas por altercados, han sido muy sanas y en la comisión estamos muy contentos con los resultados», aseguró Arce. Es el segundo año consecutivo que se celebra la paella popular, que costaba dos euros el plato con un trozo de pan incluido. «Es un éxito», resumió el presidente. Una larga fila de personas conseguían su ración, mientras el grupo Tacones Rojos sacaba al público a la pista.

Fin de fiestas del Carmen de La Isleta / José Carlos Guerra

Calor al solajero

«Está deliciosa», aseguró Mari Cabrera mientras saboreaba el plato de raíces valencianas. «Nos gusta el folclore porque es una forma de reivindicar lo nuestro», apuntó la mujer. Por ello, suelen asistir a todas las fiestas que tienen lugar en la urbe. «Por la mañana fuimos a la muestra de folclore del Mercado Central», afirmó a su lado Armando Santana. Aunque viven en el centro de la ciudad, todos los años se dirigen a La Isleta para disfrutar de la fiesta. «Tenemos que vivir las fiestas de nuestra ciudad», opinó Cabrera, que además considera que la Virgen del Carmen de La Isleta es una de las más importantes junto a la Virgen del Pino.

Ariadna Velázquez bajó desde Escaleritas para probar la paella. «Nos invitó una amiga que es vecina del barrio», contó. La joven pudo visitar varios actos de la celebración y tenía previsto acercarse a la procesión terrestre, que tiene lugar hoy. «Queremos bailar, pasear y tomarnos algo fresquito», resumió Velázquez.

La panza de burro, fiel compañera de los veranos palmenses, no hizo acto de presencia ayer, por lo que el solajero pegó con fuerza sobre el público. A pesar del calor, las ganas no disminuyeron entre los fiesteros, que no dejaron de bailar. «Vamos a tomar algo, disfrutar y, luego, damos a un salto para la playa a bajar las temperaturas», cuenta Irela Tejera, en compañía de su grupo de amigos. «Nos gusta mucho el verbeneo y el ambiente», añade.

Un maratón de fiesta

Ayer, el final de las fiestas fue por todo lo alto con música desde las 12:30 horas hasta las 03:00 horas, con algunos parones entre los ocho artistas invitados. «La música está genial», afirmó Siria Déniz mientras bailaba en la plaza.

Hace una década, Déniz se mudó a La Isleta, y desde entonces, no se ha perdido ninguna edición. «Es como si hubiera nacido aquí», afirmó. La nueva llegada de vecinos al barrio ha conseguido que más personas descubran las fiestas. Laura Hernández se mudó hace dos años y esta es la primera vez que vive las fiestas de su nuevo barrio. «Me lo he pasado muy bien, esto es como un pueblo dentro de la ciudad», señaló. La experiencia fue tan positiva que al filo del fin de las fiestas se ha propuesto participar en más actos en la próxima edición.