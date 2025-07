Una manifestación en La Isleta pide la "deportación" de los migrantes tras la agresión de la menor tutelada

La plaza de Manuel Becerra, en La Isleta, acogió una protesta contra la inmigración tras el suceso de la menor tutelada quemada presuntamente por un magrebí. "¡Deportación!", gritaban los manifestantes, que eran alrededor de un centenar. Durante la concentración, un hombre se acercó al grito de "¡racistas!", lo que caldeó el ambiente y casi provoca una pelea, pero los agentes policiales mantuvieron el orden y separaron al individuo.

La concentración fue convocada por un particular, pero contó con la asistencia del diputado nacional de Vox, Alberto Rodríguez, quien acudió "en apoyo a los vecinos de La Isleta". "Las políticas de puertas abiertas a la inmigración ilegal del Partido Popular, del PSOE y también de Coalición Canaria tienen consecuencias que pagan los ciudadanos, y esta es una concentración de los vecinos que nosotros venimos a apoyar porque están hartos", defendió Rodríguez.

"Esta es nuestra tierra y hay que defenderla", fue una de las consignas coreadas durante la protesta. No se leyó ningún manifiesto, pero el influencer tinerfeño Rudy Ruymán tomó la palabra para criticar la falta de ejecución de las órdenes de expulsión. El trabajador social, con una fuerte presencia en redes sociales, es una figura polémica que ha denunciado a dos murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife por presuntamente acusarlo de infundir odio y racismo. "No puedo permitir que me llamen racista cuando no lo soy", afirmó en La Isleta y añadió que denunciaría al hombre que les increpó durante la protesta.