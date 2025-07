Los talleres de pintura que invitan a brindar con una copa de vino

Sentarse por primera vez frente a un lienzo en blanco, sobre todo cuando una persona no tiene experiencia en pintura, puede generar un bloqueo que coarta la creatividad. Pero ese reto se convierte en un experimento divertido al contar con el acompañamiento de profesionales y una o dos copas de vino que ayudan a desinhibirse. Ese es el planteamiento que propone Co-Art con sus talleres en Las Palmas de Gran Canaria: iniciarse en el mundo del arte desde la alegría, escuchando un poco de música y, en ocasiones, usando pinturas fluorescentes que brillan en la oscuridad.

Un mural con el dibujo de un pincel y un gran chorro de pintura da la bienvenida al local de Co-Art, donde hay colgadas decenas de creaciones hechas por su alumnado. Las pequeñas manchas de colores que hay esparcidas por el suelo revelan que el arte se desparrama entre sus paredes con todo tipo de personas, ya que sus puertas están abiertas a cualquiera que esté dispuesto a ponerse manos a la obra.

Variedad de propuestas

Además del taller con vino, al que acuden desde jóvenes adultos hasta personas mayores, celebran cursos para niños, eventos privados para hacer grandes murales colectivos, talleres para colectivos con discapacidades y clases matutinas donde, en lugar de vino, se acompaña la experiencia con una buena taza de café. Todas ellas cuentan con instructores que guían la experiencia a partir de una imagen que sirve como modelo, aunque cada participante debe crear su cuadro desde cero con un lienzo y pintura acrílica.

No se trata, en ningún caso, de conseguir un resultado perfecto, sino de aprender las pautas básicas y disfrutar el proceso en esta disciplina, que es "una asignatura pendiente para muchísimas personas", según cuenta la gerente de Co-Art, Mónica Martín Delgado. De hecho, calcula que "el 99% de las personas que vienen no han pintado nunca", lo cual demuestra que "hasta las personas que no tienen ni idea son capaces de pintar un cuadro". Lo bonito de ello es ver cómo cada una, partiendo del mismo concepto, obtiene una versión única y personal de la obra.

Ejemplo de ello es Fabiola Marrero García, una de las alumnas de los talleres de arte y vino que, tras salir muy satisfecha de la primera experiencia, decidió repetir. Después de 38 años siendo maestra, se encuentra ahora en una etapa de su vida en la que busca nuevas actividades para acudir sola o acompañada por sus amigas. Este taller encaja en sus objetivos como anillo al dedo: "Nos lo pasamos de escándalo las dos horitas que estamos".

Actividades para hacer sola o acompañada

Fabiola reflexiona que el tiempo que ha ganado tras la jubilación ha sido una oportunidad perfecta para iniciarse en el mundo de la pintura, que siempre le interesó, aunque no se había atrevido a dar el paso. A sus casi 62 años, cuando acudió por su cuenta al taller de arte y vino, se demostró a sí misma que nunca es tarde para hacer lo que a una le gusta.

"Es una manera muy bonita de iniciarte sin ese compromiso de continuar o de hacerlo perfecto. La segunda vez me lo pasé mejor todavía que la primera, y mira que la primera me gustó, pero en la segunda se superaron mis expectativas. No me puse a perfeccionar el dibujo, sino a pintar sin darle importancia al resultado. Eso vale mucho, y una cosa con la que yo me quedo es poder ir sola y disfrutarlo", relata.