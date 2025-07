Con la casa a cuestas en la playa de Las Canteras

En una playa existen dos tipos de personas: unos llegan provistos de un auténtico botiquín de supervivencias con el que podrían subsistir una semana -sombrilla, sombrero, pareo, gafas de sol, silla, nevera, hamaca, gafas de sol y flotador a cuestas; como una mudanza portátil-; y los que se bastan con una toalla, unas cholas y el mar de fondo. Hay quienes llevan la casa a cuestas y a quienes les basta con el bañador y las llaves.

Todos comparten algo en común, elegir la playa de Las Canteras para disfrutar del día. Aquí el aire se impregna de centenares de acentos distintos, el ruido el oleaje y el aroma a protección solar.

Una familia procedente de Venezuela llegó con su bebé y un vagón con ruedas, que arrastraba una silla plegable para cada uno, sombrilla para Víctor y una caseta para Ediana, con espacio suficiente para dormir y proteger al bebé del sol y del viento. La madre explica que prefiere la silla a la toalla, porque le resulta más cómodo para dar el pecho a su hijo. Ellos eligen este carrito rectangular porque facilita transportar todo sin cargar peso,«así no se quedan nada atrás».

Familia venezolana disfrutando del día en la playa de Las Canteras / José Carlos Guerra

José Alfonso Melían se encontraba tumbado en su toalla sobre la arena, solo acompañado de sus cholas y asegura que «con esto, los rayos de sol y la brisa del mar le basta y le sobra» para disfrutar de un día de playa perfecto.

José Alfonso Melían disfrutando de una mañana en la playa de Las Canteras. / José Carlos Guerra

A unos pasos, bajo un iglú se refugiaba una familia compuesta por madre cubana, Joanca; padre italiano, Lorenzo; y su hijo Francesco, mezcla de ambos acentos, que viven en Fuerteventura. Eligen esta sombra para evitar que la sombrilla salga volando al menor descuido. Además, Joanca cuenta que «siempre incluye Las Canteras en su itinerario cuando visita Gran Canaria».

Una familia disfrutando de la playa de Las Canteras / José Carlos Guerra

Pepe Borges se hallaba en la orilla, pero de espaldas al mar, mirando fijamente al sol, sentado cómodamente en su silla plegable, afirmando con orgullo: «Soy como un lagarto». Promete no girarse hasta que el sol descienda. Con una lata de Tropical fresquita en mano y la música en sus auriculares para no molestar al alrededor, dice: «Vengo aquí a estar conmigo mismo».

Pepe Borges disfrutando de su propia compañía en la playa de Las Canteras / José Carlos Guerra

Mónica Pérez y Rocío Peinado ocupaban varios metros de la playa por toda la parafernalia que les rodeaba, una sombrilla y una silla plegable para cada una, dos carritos de bebés, muchos bolsos de playa, las neveras y cuatro niños, «Si vengo, que sea cómoda, si no, me quedo en mi casa» asegura Rocío. Todo esto lo han llevado a cuestas aún teniendo que hacer dos transbordos de guaguas, para llegar hasta la zona de La Puntilla, que eligen por la calma que tiene el agua para jugar con los niños, ya que con la corriente de La Cícer sería impensable. Pese a toda la carga, no se han querido perder el sol que brillaba ayer en Las Canteras, tratando de aprovechar la tregua que ha dejado la panza de burro.

Las Canteras / José Carlos Guerra

Por otro lado, Ángeles Guadarrama y Victoriano García, nada más pisar la arena, enroscan firmemente la sombrilla, para ella es imprescindible su silla, en la que se acomoda y rápidamente saca del bolso su libro electrónico, al que recurre porque por mucho menos peso contiene muchos más libros en una pequeña tableta, Él, en cambio, apenas se preocupa por la comodidad: «Voy a pasar más tiempo en el agua que fuera», cuenta.

Ángeles Guadarrama leyendo su libro electrónico / José Carlos Guerra

Unos llegan y otros se van. Pepa Almeida y Manolo Pérez desempolvaban la arena de sus utensilios, mientras plegaban sillas con ruedas y para ellos, «toda protección es poca», en su bolso nunca falta el sombrero, las gafas de sol y la crema solar, aunque estén unas pocas horas.

Una pareja recogiendo sus utensilios en la playa de Las Canteras / José Carlos Guerra

En cambio, dos jóvenes suizas, que llevan tres semanas de vacaciones en la isla, se las ingenian para buscar sombra bajo la caseta de socorristas, dado que no disponen de sombrilla.

Las Canteras. / José Carlos Guerra

La Playa de Las Canteras cada día se convierte en un cuadro al aire libre, cada historia aporta un matiz propio a este mural cotidiano junto al mar y todos encuentran como refugio común el instante efímero del verano canario.