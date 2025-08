Rosa Rodríguez, coordinadora del informe: "Según todos los datos, Las Palmas de Gran Canaria en su conjunto no está tensionada"

El Colegio de Economistas presentó la semana pasada un informe que ha causado controversia. ¿Qué metodología han utilizado para su elaboración?

Lo importante es tener en cuenta las fuentes de datos que se utilizan. En nuestro caso son oficiales, acudimos al INE, al ISTAC y también al Consejo General Notarial. Estos últimos publican datos sobre precios de compraventa a nivel municipal, que son con los que se cierran las operaciones. En materia de alquiler tomamos los datos del Ministerio de la Vivienda, sectorizados por municipios y luego los portales inmobiliarios, Fotocasa e idealista. Con todos calculamos los criterios a lo que establece la ley. Los portales dicen con claridad que sus datos son de salida, datos que pone cualquier particular y recalcan que no son de cierre de las operaciones. Idealista llega a decir que existe un sesgo que puede inducir a precios medios erróneos. Los datos del Ministerio de la Vivienda proceden del modelo 100 de la declaración de la renta, es decir, un ciudadano que declara que tiene unos ingresos por alquiler y esos son los que los que da por buenos el Ministerio.

¿Qué ocurre entonces con respecto al informe municipal?

Hemos detectado que el informe del ayuntamiento no utiliza datos del Consejo General del Notariado, que son los precios a los que se cierran las operaciones ante notario. Aluden al Ministerio de la Vivienda, pero no utilizan esos datos. Utilizan los de Idealista y nosotros también. ¿Qué creemos? Que si los datos son oficiales, pues tendrán su valor, ¿no?

¿Hay tanta diferencia entre los datos de salida y los de cierre?

Con el colegio notarial son de un 26%. Eso ya lo habíamos detectado nosotros en un informe anterior. De todas formas, cuando Idealista dice que hay un cesgo, muchas veces un particular no quita el anuncio y lo mantiene en el tiempo.

Pero, ¿y en el caso de los precios del alquiler?

Los datos del Ministerio de la Vivienda, que son las declaraciones de la renta de los ciudadanos. Nuestro informe es totalmente objetivo porque tratamos todas las fuentes. Entonces, a la hora de tomar decisiones, ¿los datos que da un ministerio o los notarios no sirven? Decisiones tan importantes que afectan a particulares no pueden tomarse a la ligera.

Vista aérea de Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz

¿Cuál es la radiografía de la vivienda en la ciudad?

Tenemos que tener en cuenta el dato de población en Las Palmas de Gran Canaria; y entre 2011 y 2023 desciende un 1,39%. Crece hasta 2011, pero a partir de ahí desciende. Hemos hecho un análisis de 33 años; el municipio ha crecido 7,20% y luego en en la provincia de Las Palmas y en toda Canarias ha crecido entorno al 50% en este mismo periodo. Es decir, cuando hablamos de problemas de vivienda, claro que existen, nadie los niega, pero ¿dónde están realmente? Sí que puede haber algún barrio tensionado, pero no tenemos datos sectorizados por barrios, no existen. Entre las recomendaciones que le hacemos al gobierno es que a través del Observatorio de la Vivienda que analice los datos de oferta y demanda y los precios de compra-venta y de alquiler en profundidad. Tampoco hay datos de los ofertantes, solo los de los portales, pero sí hay de cierres de las operaciones.

En el informe dicen que ni el municipio ni los distritos están tensionados. Pero los distritos de la ciudad son muy heterogéneos. No es lo mismo Las Coloradas que Santa Catalina.

Por eso decimos que no hay datos suficientes para ver qué barrios están tensionados y el municipio en su conjunto con datos oficiales no da que está tensionado; habrá que hacer análisis más profundo, que es lo que recomendamos. No se pueden tomar decisiones tan importante con datos de los portales. Los informes tienen como resultado de los análisis las bases de datos que se utilizan; y los del Colegio y el Ministerio la tienen.

También han analizado el tamaño de los hogares. ¿Eso no influye?

Hemos detectado que se han ido reduciendo; en este sentido el ayuntamiento en su ámbito puede de alguna forma analizar qué restricciones pueden haber en la normativa urbanística para poder dividir viviendas y hacerlas adaptadas al tamaño que va tomando los hogares, que el el 52% de los hogares son de una a dos personas, cada vez vive más gente sola o en pareja.

En el informe hacen hincapié en las viviendas vacías.

Hay unas 32.000 viviendas de más en la ciudad. Si a estas les restamos las viviendas vacías que son 24.822, nos sale un diferencial de 7.164; es decir, en relación a los hogares que hay, hay viviendas disponibles, más que hogares. Puede ocurrir que hayan problemas, pero hay que localizarlos perfectamente y no generalizar.

¿No están vacías pero tampoco están en uso?

Excato. Eso habría que investigarlo. Es una de las cosas que recomendamos al Gobierno. Hay un excedente. Las viviendas vacías son aquellas que se cuentan en virtud de bajo consumo energético, eso debe analizarlo en profundidad para luego tomar decisiones tan importantes que al final afectan a pequeños particulares. Esto no afecta a grandes empresas, si no a pequeños propietarios que tienen una vivienda y la alquilan hay muchas familias que complementan su sueldo y pensión.