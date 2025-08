Un buque de sabores a Corea en Las Palmas de Gran Canaria: el restaurante que nació entre marineros coreanos

Kimchi, bibimbap o tteokbokki son algunas de las palabras que han trascendido las fronteras de Corea, logrando que un idioma extranjero suene un poco más familiar a través de su gastronomía. El auge de la música, el entretenimiento y la cultura coreana se extiende en la actualidad por todos los rincones del mundo, pero ya en 1997 había un pequeño local en Las Palmas de Gran Canaria que servía platillos y bebidas del país asiático bajo un cartel escrito en hangeul. La historia de Kim's Pojangmacha, rebautizado como Kim Korean Food, arranca con una viajera que conoció a un marinero, ambos coreanos, en la capital grancanaria. Su legado lo continúa el hijo de ambos, Yo Hwan Go Kim, al frente de dos restaurantes en las calles Galileo y Tenerife.

Réplica del cartel original del primer establecimiento, en la entrada de la cocina del local más nuevo / José Pérez Curbelo

Este emblemático negocio se estableció inicialmente en la base naval de la ciudad como un punto de encuentro para los marineros coreanos que durante décadas llegaron a estas costas en buques pesqueros. Kyung nam Go trabajaba en la flota y, en los años 80, conoció a Young soon Kim, quien se encontraba de paso por la Isla para conocer mundo, pero terminó por asentarse y abrir su propio local.

Puestos callejeros y soju

El nombre de Pojangmacha viene de los puestos callejeros donde se consumen pequeños platillos para acompañar el soju. Con ese concepto en mente, Kim decidió que su abriría sobre las siete de la tarde hasta altas horas de la noche para que la creciente comunidad coreana tuviese un lugar donde reunirse y charlar disfrutando los sabores de su tierra.

Con el paso de los años, el negocio cambió de ubicación, se adaptó a las nuevas tendencias y se decantó por el modelo de restauración. De este modo, pasó a servir comidas completas como pollo frito con salsa agridulce picante, bibimbap, mandu o japchae, que son, tal y como cuenta Yo Hwan Go Kim, algunos de sus platos estrella. Entre los postres destaca el hotteok, una especie de tortita rellena acompañada por helado de vainilla, así como los mochi de mango y coco. Para beber, se puede encontrar desde soju hasta jugos con uva, pasando por cervezas coreanas y licores elaborados a base de arroz.

Japchae de langostinos con verduras, en una imagen de archivo / LP/DLP

Conocer la cultura coreana

Pero más allá de unas comidas deliciosas, Go Kim destaca la experiencia completa que se cuece dentro del restaurante. Según explica, mucha de la gente que acude a degustar las especialidades gastronómicas coreanas también quiere aprender sobre su cultura, disfrutar el ambiente y entender mejor las referencias que se ven en las series y películas. "Cuando salimos a almorzar o cenar, no solo vamos a comer, sino que es un punto de encuentro, una celebración", matiza.

Después de ver a su madre al mando del negocio durante 20 años, Go Kim decidió coger el testigo e introducir, en honor a su propia dualidad identitaria, algunos guiños a la comida canaria y española sin perder la fundamental base coreana. En esa línea, ha llegado a ofrecer platos fuera de carta con curiosas fusiones como mandu con mojo rojo, papas bravas con ingredientes coreanos en la salsa, mayonesa de kimchi o croquetas de barbacoa coreana.

Una identidad dual

"Yo nací aquí y me crie aquí, pero sigo manteniendo la cultura coreana por parte de mis padres. De pequeño iba todos los veranos a Corea tres meses y, gracias a eso, yo me considero una mezcla de culturas. No soy ni 100% canario ni 100% coreano. Cuando uno es pequeño tiene esa identidad que no está definida, pero de mayor te das cuenta de que es una ventaja: tienes las dos culturas y coges de las dos", reflexiona Go Kim.

En la entrada de la cocina donde se prepara todo, destaca una réplica del cartel original en homenaje al primer Kim's Pojangmacha. Ese pequeño toque de historia familiar sirve de antesala para el resto del local, con una decoración moderna que brilla en luces led.