Entre el ocaso del franquismo y el auge del ocultismo

Clarividencia, ufología, psicofonías… son términos que hoy nos resultan familiares, pero no siempre fue así. No hace tanto, en el archipiélago no había clarividentes sino zahorinas; los cielos canarios no eran surcados por platillos volantes sino por luces extrañas; y en nuestros cementerios no se grababan voces de ultratumba, porque casi nadie disponía de un magnetófono.

Pero todo comenzó a cambiar a comienzos de los años sesenta, cuando la apertura cultural y económica propició la irrupción de lo esotérico y paranormal en los medios de comunicación. El punto de partida fue en 1961, cuando la editorial Plaza y Janés acercó esta temática al gran público con la publicación del superventas El retorno de los brujos que no tardó en agotarse en todas las librerías del archipiélago.

Ya a mediados de esa misma década, la televisión española comenzó a emitir algunas series que exploraban lo insólito e inexplicable, contribuyendo a la popularización de los relatos sobre fenómenos paranormales y ciencia ficción entre el público general. Programas como Historias para no dormir, Estudio 3 y Mañana puede ser verdad marcaron un hito en la pequeña pantalla al introducir temas como fantasmas, casas encantadas, experiencias sobrenaturales y extraterrestres.

En 1968, Plaza y Janés volvió a la carga lanzando Horizonte, la primera revista española dedicada al esoterismo, el ocultismo, la ufología, la parapsicología y la espiritualidad oriental, a la que, cuatro años más tarde, le seguiría Karma 7.

Ese momento de cambio cultural y apertura coincidió con lo que algunos consideran el fenómeno paranormal más importante del siglo XX. A mediados de 1971, el hallazgo de unas supuestas ‘caras misteriosas’ en el suelo de una vivienda en la localidad jienense de Bélmez de la Moraleda conmocionó a la opinión pública. El fenómeno, que pronto fue bautizado como ‘Las Caras de Bélmez’, no sólo atrajo a periodistas, curiosos y expertos del misterio, sino que también introdujo al gran público un término hasta entonces casi desconocido: parapsicología.

La aparición de investigadores como Germán de Argumosa o el padre José María Pilón en la prensa y la televisión ayudó a divulgar en España esta disciplina que, aunque cuestionada en el ámbito académico, capturó la imaginación colectiva. Prueba de ello fue la celebración del Primer Congreso Nacional de Parapsicología en Barcelona en 1973, seguido por el segundo en Madrid al año siguiente.

Anuncio aparecido en la edición del 4 de agosto de 1975 del ‘Diario de Las Palmas’ sobre la conferencia en el Círculo Mercantil. / La Provincia

La radio, el único medio de comunicación que aún no había abordado estos temas, acabó haciéndose eco de esta tendencia con La otra dimensión, programa dirigido por Sebastián D’Arbó, que vio la luz en la Cadena SER en 1975 y que gozó de una amplia audiencia en el archipiélago.

Por todo ello, no resultó extraño que, finalmente, el 4 de agosto de ese mismo año, nuestra ciudad acogiera la primera conferencia sobre parapsicología en la historia de Canarias.

Era lunes, y mientras el salón de actos del Círculo Mercantil se hallaba inusualmente repleto, en el exterior la sociedad contenía la respiración, dividida entre el temor de que Franco –entonces en su residencia veraniega del Pazo de Meirás– firmara nuevas sentencias de muerte, y la esperanza de que fuera él quien encontrara la suya.

El ponente fue Manuel González Puebla, abogado chileno-argentino y vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología (SEP), creada tan sólo dos años antes.

Su conferencia, que comenzó a las ocho de la tarde, fue una experiencia dinámica que combinó exposiciones teóricas, intervenciones del público, ejemplos ilustrativos y demostraciones experimentales. A lo largo de la sesión, abordó temas como los distintos niveles de conciencia, el vasto potencial de la mente humana, la telepatía y el reto de descubrir y canalizar la propia energía.

En definitiva, se trató de una conferencia extensa pero cautivadora, seguida con notable atención por un público amplio y diverso en edades, aunque unánime en su interés por esa fascinante disciplina.

En realidad, la conferencia era un preámbulo introductorio y preparatorio para el curso intensivo de parapsicología y técnicas de relajación que González Puebla comenzaría a impartir dos días más tarde. El curso, distribuido en sesiones de dos horas diarias, se desarrolló del 6 al 8 de agosto, y luego del 11 al 14, sumando un total de siete jornadas de inmersión en el universo parapsicológico.

Al finalizar, González Puebla confesó ante el centenar de participantes que el auténtico objetivo de aquel curso era difundir la parapsicología en el archipiélago, animándolos a crear la delegación canaria del SEP.

Una treintena de asistentes recogió el guante y constituyó la Sociedad Canaria de Parapsicología, eligiendo como presidente al médico húngaro Alejandro de Gyorko Gyorkos y Bartha de Nemespán.

Al propagarse la noticia, no fueron pocos quienes se preguntaron cómo era posible que un dermatólogo tan prestigioso se interesara por lo paranormal, a lo que él solía responder: “Después de los psiquiatras, el dermatólogo es quien más enfermos psíquicos atiende”, observación que, lejos de ser anecdótica, fundamentaba su interés por la dimensión psíquica y parapsicológica del ser humano.

Asimismo, Alejandro no tenía reparos en confesar que la piel –ese órgano fronterizo entre el yo y el mundo– le había revelado que muchas afecciones visibles ocultaban conflictos invisibles. A partir de entonces comenzó a interesarse por el vínculo entre la alimentación, la psique y la enfermedad, un camino que lo llevó a abrazar visiones más integradoras del ser humano.

Por eso, desde hacía años, se dedicaba al estudio psicosomático de las enfermedades de la piel, tema que había tratado extensamente con especialistas internacionales como el Dr. Maximilian Obermayer, director de la Escuela de Dermatología de la Universidad del Sur de California y toda una autoridad en el estudio de la conexión entre la mente y la patología cutánea.

Ese interés se intensificó tras su participación en el primer Congreso Mundial de Sofrología, celebrado en Barcelona en 1970. Esta disciplina, que aspiraba a armonizar cuerpo, mente y conciencia en el acto terapéutico, capturó su atención por completo. No resultaba tan sorprendente, por tanto, que tras asumir el cargo de secretario en la Sociedad Española de Sofrología y Medicina Psicosomática, su trayectoria terminara por orientarse hacia el campo de la parapsicología.

Pero Alejandro –húngaro de nacimiento y canario de corazón– no era el único extranjero en la junta rectora de la Sociedad Canaria de Parapsicología. Ramchand Bulchand, presidente de la Comunidad Indostánica, ocupó la vicepresidencia, y entre los vocales destacaban figuras que parecían sacadas de un relato fantástico, como Titus Suru, científico rumano que aseguraba haber inventado un detector de ovnis, y Ricardo Strozza, ufólogo argentino que afirmaba mantener contacto con entidades de otra dimensión.

Sin embargo, lejos de ser una institución excéntrica o extravagante, la Sociedad Canaria de Parapsicología fue ampliamente reconocida y respetada. De hecho, organizó cursos no sólo en el Círculo Mercantil sino también en la Casa de Colón, la UNED e incluso en la Universidad, con tanto éxito que Alejandro tuvo que convertir ‘Villa Hungría’, su chalé en las afueras de Tamaraceite, en un centro de estudio de los fenómenos paranormales.

Lo que comenzó como una conferencia pionera acabó cristalizando en una institución que dio voz y espacio a quienes se atrevían a explorar los límites de la conciencia, lo inexplicable y lo invisible. La parapsicología encontró aquí un terreno fértil, y una comunidad dispuesta a mirar más allá de lo evidente.

Aquel verano de 1975 fue el último bajo la férula franquista. Mientras la dictadura agonizaba, otro tipo de fuerzas comenzaban a agitar el imaginario colectivo. La irrupción de la parapsicología en el archipiélago fue, en cierto modo, un síntoma de dicho cambio: una señal de que el pensamiento comenzaba a liberarse, dispuesto a explorar territorios hasta entonces prohibidos.