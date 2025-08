Zakaria Loumani, el campeón de atletismo que llegó a bordo de una patera: "Estoy luchando para conseguir los papeles y un trabajo"

Su intención al salir de Marruecos no era convertirse en deportista, pero desde que era muy joven ya tenía claro que quería migrar en busca de oportunidades que su país no le pudo ofrecer. Por eso, cuando apenas era un adolescente, Zakaria Loumani intentó cruzar a nado el mar que lo separaba de Canarias. Aunque falló en su primer intento, no abandonó la esperanza: pocos años después logró llegar al Archipiélago a bordo de una patera. Hoy es vecino de Las Palmas de Gran Canaria, y su constancia le ha valido convertirse en campeón de atletismo de Canarias en la categoría de 400 metros, haciéndose con el primer puesto del podio en tres ocasiones. Mientras tanto, continúa pacientemente a la espera de regularizar su situación.

Correr, al principio, era una manera de pasar el tiempo en el recurso de acogida donde fue a parar cuando lo identificaron como menor de edad, antes de derivarlo a otro para adultos. "En el centro te aburres, no hay nada que hacer, y pensé que a mí en Marruecos me encantaba entrenar; estaba apuntado en el gimnasio y todo", rememora Zakaria.

La importancia de la disciplina

Uno de los educadores fue el primero en percatarse de su talento. Después de hablar con el jefe del centro y enseñarle algunas fotos de cuando corría en competiciones del colegio, el resto fue llegando gracias a su disciplina. Salía a correr a diario, lo apuntaron a un club deportivo, empezó a trabajar con su primer entrenador y de ahí lo llevaron a su primera competición, en la que logró la marca de 50 segundos.

Pero Zakaria no pensó que esa fuese la meta, ni tampoco se conformó con la primera vez que logró colgarse una medalla, por lo que a día de hoy sigue entrenando para superarse a sí mismo. Con mucho sacrificio a sus espaldas, habiéndose labrado una marca de 47 segundos, ya tiene la mira puesta en su siguiente reto: "Mi objetivo es correr con los mejores atletas de España. Estoy en camino para el año que viene hacer 46, y así voy mejorando".

Por el camino todavía quedan algunos obstáculos que solo se pueden sortear con mucho tiempo y paciencia. Actualmente está tramitando la renovación del permiso de residencia que le ayudaron a gestionar en el centro de acogida, aunque todavía no está autorizado para emprender otro de sus objetivos principales: buscar un trabajo. "Antes pensaba que con este deporte iba a encontrar mucha ayuda para conseguir cosas, pero no. Es muy difícil el camino, pero no paro. Todavía estoy luchando", asegura con convicción.

Intentar migrar nadando

En cualquier caso, a sus 24 años, Zakaria se siente agradecido y orgulloso por todo lo que ha conseguido hasta la fecha. Su vida ha experimentado muchos cambios desde que era un adolescente que soñaba con el mundo mientras compaginaba los estudios y el trabajo en la tienda de comestibles de su padre.

En aquel momento ya sabía que el barrio donde estaba creciendo no era su lugar, y tampoco se sentía cómodo con las personas de su entorno. Como no tenía los medios para migrar de forma segura, decidió intentarlo nadando, pero no logró su propósito: "Me cogió la Policía en Tánger y me quitaron todo. Mi madre me mandó dinero para volver y desde ahí dije que ya no lo iba a hacer más".

Pero Zakaria no se rindió. A partir de ese momento, decidió canalizar sus energías en hacer deporte y buscar otra manera para salir de su país. Unos años más tarde se le presentó la oportunidad de embarcarse en una patera, lo cual también entrañaba grandes riesgos, pero estaba determinado: si no lo hacía entonces, lo seguiría intentando más adelante.

Pasión por la cocina

Desde que consiguió llegar a Canarias, ha aplicado esa misma filosofía a todos los aspectos de su vida. Así, el esfuerzo, la perseverancia y la paciencia son fundamentales para él, como también lo ha sido el apoyo que le ha brindado su pareja. Se conocieron hace dos años y ya tienen instaurada la rutina de que todos los días, antes de salir a entrenar a la pista Martín Freire de la capital grancanaria, él prepara la comida para su pareja, Ainhoa, así como para el hijo de ella, al que Zakaria considera como propio. Ambos sonríen al decir que el pequeño ya corre como todo un atleta, a pesar de su corta edad, siguiendo el ejemplo que tiene en casa.

Además de dedicarse en cuerpo y mente al atletismo, Zakaria es un apasionado de la cocina. "Cuando no me sale bien una competición, vengo aquí y la primera cosa que hago es ordenar la casa porque me encanta. Me siento bien en casa limpiando, cocinando y haciendo cosas. Si yo consigo el permiso de trabajo, la primera cosa que voy a hacer es intentar trabajar en la cocina", relata.

Por ahora, el lugar donde puede practicar para mejorar sus dotes culinarias es la cocina de su casa, donde últimamente está experimentando con distintos tipos de pasta. Al mismo tiempo, es una manera que tiene de relajarse de una disciplina muy dura.

Entrenamiento y sacrificio

"La gente ve el resultado y piensa que es suerte, pero es muy difícil. A veces no me gusta ir a entrenar solo por pensar que voy a sufrir en el entrenamiento", explica. De hecho, confiesa que en ocasiones se ha planteado cambiar a un deporte que sea menos exigente, ya que para conseguir ser apenas un segundo más rápido hacen falta meses de entrenamiento y sacrificio.

Sin embargo, a la hora de la verdad y tras darle muchas vueltas, no se imagina haciendo otra cosa: "Cuando consigues la marca te olvidas de todo, pero hay que tener disciplina. Si no tienes disciplina y paciencia no puedes hacer nada en la vida".

Su familia desde Marruecos sigue su trayectoria con mucho orgullo, y ya tienen ganas de verlo competir en directo. Con una gran sonrisa, Zakaria le dice a su madre que ya podrá ir a verlo cuando compita con el resto del mundo. "Todavía hay muchas cosas que hacer", asegura, para añadir: "Ahora estoy luchando para conseguir los papeles y encontrar un trabajo".