"Está buenísima": así es la oferta de uno de los templos de burgers que arrasa en Canarias

El humo flota entre luces neón y grafitis que parecen salidos de Harlem. En las manos, una smashburger que cruje al primer bocado. Marielle Alessandra, creadora de contenido canaria, no puede esperar a terminar su Adam Sandler para decirlo claro: “Esta hamburguesa es un espectáculo”. Y no es para menos.

Hasta el 27 de agosto, el templo canario de las burgers ofrece todas sus creaciones por solo diez euros los lunes, miércoles y jueves. Una promoción que ha reventado las redes y que convierte a All or Nothing en uno de los planes más sabrosos del verano.

Smash, carne madurada y mucho flow

All or Nothing no es una hamburguesería más. Es una experiencia inspirada en el ambiente neoyorquino, este local lleva la cultura urbana a cada rincón del espacio y a cada ingrediente de su carta. La carne se pica en su propio obrador y se madura con la técnica dry aged para obtener el punto perfecto de sabor y textura.

“Lo que le da el toque crujiente es el smash”, explica Marielle entre mordiscos. Su burger del día: Adam Sandler. 180 gramos de carne dry aged, queso añejo curado, relish de cebolla, mermelada de decina de buey y una dijonnaise casera. Todo por 13,50 euros aunque en promoción, por solo diez.

“Adam Sandler es complicado de pronunciar, pero fácil de comer”, bromea entre risas. “No se habla con la boca llena, pero es que yo no puedo esperar a terminar de comerme esto para decirte lo buena que está”.

Burgers que conquistan rankings nacionales

Entre sus hits se encuentra la Ess a burger, elegida mejor hamburguesa de Canarias en 2023 y Top 15 Best Burger Spain. Esta joya incluye queso gouda madurado 12 meses, relish de cebolla, crema de queso casera con jalapeños, sirope de arce y bacon ahumado.

“México buena”, resume Marielle. “No me gusta el picante, pero está suave y buenísima”. Aunque reconoce que prefiere la smash: “Me gusta más fina, más crujiente, con más intensidad”.

Y es que en All or Nothing, cada burger es una historia distinta. Una mezcla de técnica, ingredientes top y ese toque urbano que los ha llevado a ser reconocidos como la mejor cadena de hamburgueserías de España 2025.

Nachos, postres y viajes por el mundo

Pero no todo son hamburguesas. La carta incluye nachos, fries de pulled pork o de pollo crujiente, y postres como el Reese’s cremoso de cacahuete y dulce de leche, o el Matteosaurus, una tarta de queso cremosa con base de galletas dinosaurio. También el Muchachos, un cremoso de pistacho y avellana con base de galleta casera.

La inspiración no es casual, el equipo de All or Nothing ha recorrido ciudades como Londres, Estocolmo, Chicago o París para traer ideas nuevas a sus locales. De ahí nace su All or Nothing Tour, una filosofía basada en innovación, pasión por la cocina urbana y amor por los sabores sin filtros.

Promoción irresistible este verano

La promoción de verano es clara: todos los lunes, miércoles y jueves, cualquier burger por solo diez euros. Hasta el 27 de agosto. Una oportunidad única para probar sus clásicos o lanzarse a por nuevas combinaciones.

Marielle lo tiene claro porque si estás en Canarias este verano y te gusta comer bien, tienes que venir. Es un planazo. Si aún no conoces All or Nothing, este es el momento. Porque más allá del precio, aquí se viene a vivir una experiencia. A sentarse con amigos, a oír buena música, a morder fuerte y a entender por qué este local ha conquistado paladares de toda España.