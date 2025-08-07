El Consulado de Corea estrecha lazos con San Juan de Dios en un acto solidario

El Consulado de la República de Corea en Las Palmas de Gran Canaria organizó este jueves una jornada de pintura y reformas de las instalaciones educativas de la Ciudad San Juan de Dios. El acto solidario, en el que participaron 30 personas voluntarias de la comunidad coreana de la capital grancanaria, tenía por objetivo mejorar las aulas de estudiantado y fortalecer la cooperación a través del "apoyo mutuo", según explicó el cónsul general, Moon-hee Koh, quien formó parte de la actividad junto con el vicecónsul, Jungtaek Oh.

A lo largo de la mañana, desde las 10:00 hasta las 13:00 horas, los asistentes realizaron con entusiasmo una serie de trabajos en base a las necesidades que tenía el centro. Para ello, estuvieron equipados con trajes para protegerse la ropa, escaleras, brochas de pintura y otras herramientas.

Cooperación entre comunidades

En palabras de Moon-hee Koh, este tipo de iniciativas contribuyen a "fortalecer la cooperación y solidaridad entre las comunidades coreana y canaria", en referencia no solo a las autoridades consulares, sino también a la población local. Por ese motivo, se trata del segundo año consecutivo que realizan este evento en periodo estival, aprovechando que el alumnado se encuentra de vacaciones.

El gerente de la Ciudad San Juan de Dios, Lorenzo Esma, se mostró satisfecho con esta labor de voluntariado, que vienen consolidando desde hace años: "Estamos muy agradecidos con la comunidad y el Consulado de Corea, que llevan más de 40 años colaborando con San Juan de Dios Las Palmas en un claro ejemplo de ayuda entre instituciones".

Llegada de coreanos a Canarias

Paralelamente, este acto solidario se enmarca en el 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Corea, simbolizando la colaboración entre ambos países. En lo que respecta a Canarias, la llegada de la comunidad coreana al Archipiélago se remonta a la década de los 60 del siglo pasado.

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, su progresivo asentamiento va estrechamente ligado a la actividad portuaria de este país asiático y la consecuente presencia de marineros coreanos.