Mejoras en accesibilidad y servicios básicos en el Risco de San Juan

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado las obras para mejorar la accesibilidad y renovar infraestructuras básicas en dos calles del barrio del Risco de San Juan: Los Manzanos y Maestro Socorro. La inversión, que asciende a 349.705 euros, está financiada por el Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los Ayuntamientos.

La actuación responde a una demanda vecinal histórica en esta zona con pendientes pronunciadas, escaleras estrechas y servicios públicos desactualizados. Ahora, gracias a este proyecto, se busca facilitar la movilidad peatonal, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida, y modernizar servicios básicos.

Uno de los elementos centrales del proyecto será la reconfiguración de los tramos de escaleras, que pasarán a tener un máximo de 12 escalones entre descansillos. Estos descansos, con una anchura mínima de 1,2 metros, permitirán una circulación más cómoda y segura.

Además, se instalarán barandillas y pasamanos en todo el recorrido, junto con señalización accesible, lo que contribuirá a una movilidad más inclusiva y al cumplimiento de la legislación vigente en materia de accesibilidad urbana.

Otro de los aspectos clave de la intervención será la sustitución de las actuales farolas por luminarias LED, más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Este cambio permitirá mejorar la iluminación nocturna del entorno, reducir el consumo energético y disminuir la contaminación lumínica.

También se procederá a repavimentar con adoquines aquellos tramos donde no existen escaleras, mejorando la calidad del firme y reduciendo el riesgo de caídas o tropiezos.

Renovación de las redes de agua: saneamiento, pluviales y abastecimiento

El proyecto contempla igualmente la renovación integral de las redes de agua, incluyendo los sistemas de saneamiento, recogida de aguas pluviales y abastecimiento, muchos de los cuales estaban obsoletos o eran inexistentes. Esta actualización garantizará un mejor servicio a los vecinos, previniendo problemas como fugas, malos olores o acumulaciones de agua en época de lluvias.

Estas mejoras no solo incrementarán la eficiencia de los servicios públicos, sino que también contribuirán a la resiliencia del barrio ante fenómenos climáticos extremos, cada vez más frecuentes.

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Hormigones Ornamentales Canarios SL, con un plazo de ejecución estimado de seis meses. La intervención abarcará 90 metros de escaleras en la calle Los Manzanos, entre Real de San Juan y Antonio Collado, y se extenderá también a la calle Maestro Socorro.

Declaraciones institucionales: compromiso con la accesibilidad urbana

El concejal de Planeamiento, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha subrayado que esta intervención “permitirá facilitar el tránsito de los vecinos y vecinas, con mejoras en la movilidad urbana y la reducción de la pendiente de las escaleras”.

Además, destacó que “con este proyecto modernizamos la red de alumbrado público e intervenimos en redes de agua para contribuir a la mejora de la calidad de vida de quienes viven en el Risco de San Juan”.