“Una joya que tienes que conocer”: el menú de alta cocina que puedes probar por 60 euros en Gran Canaria

En una ciudad rodeada por la brisa atlántica, donde el mar se oye al fondo y las calles guardan siglos de historia, se esconde un restaurante que ha conseguido algo difícil, el poder convertir un menú degustación de alta cocina en una experiencia accesible. No hablamos de un capricho pasajero ni de un lujo fugaz. Hablamos de una propuesta cuidada, extensa y sorprendente por solo 60 euros por persona.

Y no, aquí nadie se queda con hambre. Ni con dudas porque cada plato es una declaración de principios, una muestra de que la gastronomía de autor también puede estar al alcance.

“Fuimos a El Santo en Las Palmas de Gran Canaria y nos encantó”, explican @descubreconc. “El menú consta de tres entrantes, dos platos de pescado, dos de carne y un postre. ¡Y te quedas más que satisfecho!”.

Siete pasos, muchas emociones

El menú degustación que han probado estos creadores de contenido no es un simple desfile de platos, sino un viaje. Desde los primeros bocados una ostra con gel de encurtidos y aceituna negra liofilizada hasta el postre final, hay un hilo invisible que une cada sabor, cada textura.

“Los platos son muy distintos entre sí y el sitio es superbonito para una ocasión especial”, señalan. Una afirmación que no sorprende si se sabe que este restaurante ha sido seleccionado como uno de los Top 100 mejores de España en 2022.

Entre los entrantes, destacan también los buñuelos de verdura de temporada con demi-glace vegetal, el tomate semiseco con queso herreño y pesto de almendras, o el ya clásico steak tartar con emulsión ahumada.

Producto local, técnica internacional

La identidad canaria se cuela en muchos detalles, pero siempre desde una mirada moderna, atrevida y respetuosa con el producto. No es casualidad que el plato favorito de los creadores sea una garbanzada con cordero: tradición y sofisticación en el mismo tenedor.

“Mi plato favorito fue sin duda su garbanzada con cordero”, confiesa una de las creadoras. “Y el de Pablo, la papa ibérica con mojo, también nos encantó. La tartaleta de chocolate no se queda atrás”.

Una combinación de sabores potentes, delicadeza técnica y una presentación impecable. Porque aquí todo huele, sabe y se siente bien.

Un local de los que invitan a quedarse

La ubicación también suma. Este restaurante está en la calle Escritor Benito Pérez Galdós, en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, una zona vibrante que mezcla historia, arte y ambiente local.

“El local es precioso, romántico y el servicio es de diez”, destacan. La atención, la cercanía del personal y el ritmo perfecto del servicio hacen que cada visita se convierta en un recuerdo.

Y para quienes no quieran el menú completo, también está la opción de pedir platos sueltos a la carta. Una flexibilidad que muchos agradecen.

Postres con alma y territorio

El menú culmina con una selección de postres tan sofisticados como memorables: mousse de lima y gofio con núcleo de limón verde, tarta cremosa de chocolate con naranja y helado de avellana, o una tartaleta de café y chocolate con leche de cabra y tuno indio.

Cada ingrediente, medido y todo ello acompañado de una bodega cuidada, donde los vinos canarios conviven con etiquetas nacionales e internacionales.

Alta cocina con acento canario

La propuesta de este restaurante no se entiende sin su vínculo con el archipiélago. Ingredientes como el queso herreño, el gofio o la miel de piña de El Hierro son parte del discurso. Y lo mejor: no se presentan como folklore, sino como expresión viva de una tierra que sabe cocinar.

“Se nota muchísimo la calidad de todos los productos”, insisten los creadores. “Se te hará la boca agua, y es que esto huele muy bien”.

Una joya gastronómica que hay que conocer

Para quienes buscan una experiencia gastronómica completa, este menú degustación por 60 euros es una opción difícil de superar. No solo por la calidad de los platos, sino por la experiencia completa con un buen ambiente, atención, presentación y sabores.

El restaurante abre de martes a sábado, tanto al mediodía (de 13:00 a 16:30 horas) como en horario de cena (de 20:00 a 23:00). Y las reservas pueden hacerse directamente en el teléfono 928 283 366 o por email: reservas@elsantorestaurante.com.“Una joya que tienes que conocer”, concluyen los creadores.

En tiempos donde comer bien parece cada vez más caro, encontrar una propuesta así equilibrada, sorprendente y con alma es casi un acto de resistencia. Este restaurante demuestra que la cocina con estrella no necesita estrellas para brillar. Solo corazón, técnica y una mirada honesta al producto.