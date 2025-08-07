La Quema de Fuegos de San Lorenzo podrá seguirse desde cualquier parte del mundo

Los Fuegos de San Lorenzo, uno de los espectáculos más emblemáticos del calendario festivo canario, se retransmitirán en directo por internet en la madrugada del 9 al 10 de agosto, a partir de la 01:00 horas. Esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con la Comisión de Fiestas de San Lorenzo, busca acercar la tradición a miles de personas que no podrán vivirla presencialmente.

El evento central de las fiestas será visible a través de los canales oficiales de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria en Facebook @LPAVisit y YouTube @TurismoLPA, en una retransmisión que comenzará 15 minutos antes del inicio del espectáculo.

La Quema de Fuegos Artificiales y el Volcán de Voladores contarán este año con una producción audiovisual especial que incluirá cuatro cámaras estratégicamente ubicadas en distintos puntos del pueblo de San Lorenzo, ofreciendo así una perspectiva completa y dinámica del espectáculo.

Con esta iniciativa, el consistorio capitalino facilita que tanto residentes como turistas, dentro y fuera del Archipiélago, puedan disfrutar en directo de uno de los espectáculos pirotécnicos más impresionantes del verano canario. El evento contará con la explosión controlada de 458 kilos de pólvora, convirtiendo el cielo nocturno en un lienzo de luz, color y sonido.

Un espectáculo de alto valor cultural y turístico

Los Fuegos de San Lorenzo han sido reconocidos oficialmente como Fiesta de Interés Turístico de Canarias desde junio de 2022, en reconocimiento a su antigüedad, continuidad y relevancia social. Esta declaración refuerza el valor patrimonial y promocional de esta tradición dentro del calendario festivo del Archipiélago.

Además, en el año 2023, la Comisión de Fiestas de San Lorenzo fue distinguida con la Medalla de Oro de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, un galardón que reconoce el esfuerzo sostenido de generaciones por mantener viva esta celebración popular, que cada año reúne a miles de personas en torno a un mismo espíritu festivo.

Una de las grandes ventajas de esta retransmisión es su accesibilidad universal: el espectáculo podrá seguirse desde móviles, tabletas, ordenadores o televisores inteligentes, sin necesidad de estar físicamente en el lugar del evento. Según explicó el concejal de Turismo, Pedro Quevedo, esta medida responde a un interés por dar mayor difusión a una de las fiestas más queridas por la ciudadanía, utilizando la tecnología como aliada para ampliar su alcance internacional.

“La Noche de los Fuegos podrá seguirse desde cualquier lugar, minuto a minuto. La tecnología nos permite sumar para que una de nuestras fiestas más queridas tenga la difusión y promoción que se merece”, señaló Quevedo.