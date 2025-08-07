Retransmisión en directo, cortes al tráfico y refuerzo de guaguas: todas las claves de los fuegos de San Lorenzo

El pueblo de San Lorenzo ya tiene todos los preparativos a punto para el mirar al cielo nocturno de Las Palmas de Gran Canaria y disfrutar del plato fuerte de sus fiestas patronales: la Gran Quema de fuegos artificiales y volcán de voladores del 10 de agosto. El espectáculo pirotécnico, declarado Fiesta de Interés Turístico de Canarias, se retransmitirá online en Facebook y YouTube a través de las páginas oficiales de Turismo de la ciudad (@LPAVisit y @TurismoLPA, respectivamente) con cuatro cámaras ubicadas en diferentes puntos. La alerta por incendios forestales declarada por Infogran genera dudas sobre la celebración de este acto principal, que ya fue aplazado en 2023 debido a las condiciones meteorológicas. No obstante, según fuentes del Ayuntamiento, San Lorenzo no aparece en el mapa de riesgo, a la espera de actualización del Gobierno autonómico y el Cabildo insular.

La celebración supondrá la quema de 458 kilos de pólvora y dará comienzo a la una de la madrugada para anunciar el día de la Fiesta Mayor. De este modo, continuará el programa de actividades populares y actos religiosos que arrancó el pasado 1 de agosto y que se prolongará hasta el día 23.

Después del espectáculo pirotécnico, un amplio programa de actividades continuará con la 263 Feria de Exposición de Ganado y una Solemne Función Religiosa. Seguidamente, la procesión del Santo Patrón recorrerá las calles a partir de las 12:45 junto con los premiados en la Feria de Ganado. Entre los actos previstos para los próximos días, se incluye la Gala Drag Queen, un Día Familiar, conciertos y una fiesta de la espuma, así como diversas procesiones y eucaristías, entre otros.

Restricciones de tráfico

Para el correcto desarrollo del espectáculo pirotécnico, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha diseñado un dispositivo especial de seguridad y tráfico el día de la Gran Quema de fuegos artificiales y volcán de voladores. Así pues, se reordenarán las entradas y salidas del pueblo, además de cortar distintas vías interiores del pueblo, en un sistema de tres fases.

Además, no se podrá estacionar desde las 8:00 horas del sábado 9 de agosto en las calles interiores de San Lorenzo y aledañas, como tampoco en los márgenes de la GC-308, la zona del cementerio o en el camino a Cuevas del Monte, con el fin de garantizar la seguridad durante el lanzamiento.

Tres fases

La primera fase, a partir de las 20:00 horas, supondrá que los vehículos no podrán circular por las calles Marqués del Muni, Trece de Septiembre, San Sebastián, Barranco del Cortijo, Pasaje Juan Martel, Calvario, Cortijo del Río, Hoya Ponce y Camino a Cuevas del Monte, así como sus perpendiculares.

En la segunda fase, que dará comienzo las 21:00 horas, también se cortarán los accesos a San Lorenzo desde Siete Puertas, El Zardo, Almatriche, La Tosca y Camino Viejo, si bien permanecerán abiertas en sentido contrario, es decir, para salir del pueblo. Por su parte, el corte en la GC-308 estará en la carretera de Almatriche (GC-310), a la altura del Restaurante El Chuletón.

Para la última fase se cerrarán los accesos desde Tamaraceite y Ciudad del Campo. Concretamente, en la rotonda de la GC-3, ubicada en el entorno del Centro Comercial Alisios, así como en El Román y La Milagrosa, pero solo en sentido a San Lorenzo, por lo que seguirán abiertas para los vehículos que salgan del pueblo.

Transporte público

Como excepción, esta tercera fase de cortes no afectará a los servicios de guaguas y taxis, por lo que continuarán operativos hasta la una de la madrugada, cuando darán comienzo los fuegos artificales. Se prevé que el tráfico volverá a su curso normal hacia las 3:00 horas.

Guaguas Municipales reforzará su servicio habitual en San Lorenzo mediante la habilitación de una línea exclusiva que conectará el Intercambiador de Santa Catalina con San Lorenzo entre las 19:30 horas del sábado y las 2:30 horas del domingo.

Además, se habilitará una parada provisional de taxis después del espectáculo pirotécnico, a partir de las 2:00 horas, junto al Centro Cívico de San Lorenzo.