Los vecinos de La Paterna llegan al límite ante la plaga de ratas

Muchísimas personas pasean diariamente por un descampado del barrio de La Paterna, ya sea para ir al centro comercial La Ballena, acercarse al parque o pasear a sus mascotas. Sin embargo, ese terreno se ha convertido en la madriguera de decenas de ratas, atraídas por el pienso que dejan las aves. Quienes se aventuran por este camino, atravesado por montículos de piedras y malas hierbas, se enfrentan a una escena insólita: roedores hambrientos que campan a sus anchas, generando alarma y un claro riesgo para la ciudadanía.

Los vecinos del barrio capitalino cuentan que esta zona, situada cerca de la cochera de Global y la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, lleva años abandonada, lo que dificulta el paso. Reclaman que desde las instituciones públicas no se ha actuado para asfaltarla o habilitar un espacio seguro para niños y mayores. Además, el problema ha empeorado desde que unas señoras, que no parecen ser del barrio, acuden en coche a dar de comer gallos y gallinas. Ese pienso es el cebo que convoca cada vez más ratas. «Son enormes, están bien alimentadas, parecen hasta de pedigrí; se me pone la piel de gallina con solo verlas», comenta Teresa Artiles, una vecina alarmada.

«Ya da miedo, es exagerado», exclama otro vecino, Maximiliano Obono Torres, que pasa por allí todos los días camino al gimnasio. «A partir de las ocho de la noche ya no se puede pasar por aquí, porque se te pueden subir por las piernas».

Si no se toman medidas con urgencia, la situación empeorará en septiembre, cuando comience el curso escolar y muchos niños tengan que atravesar estas madrigueras para llegar al colegio que está justo frente de la zona infectada.

Teresa Ortega tiene 80 años y es vecina de La Paterna desde siempre, para cruzar a la ciudad a dar un paseo tiene que atravesar las piedras amontonadas, pozos infectados, esquivar las malas hierbas y por si fuera poco, evitar encontrarse con las ratas que corretean y los gallos que pasean por este atajo «No tengo otro camino y este está asqueroso», reclama.

El tema persiste desde hace varios años, cuando derrumbaron la casa que se encontraba en ese espacio para construir el parque Juan Alemán, que está ahora al lado, y se la expropiaron a Lali, que se encontraba justo paseando por allí parque junto a su pequeña perra beagle, esquivando el camino afectado para evitar que alguna rata muerda a su mascota. Cuenta que una vez se encontró una en su casa a las cinco de la mañana antes de ir a trabajar y no pudo ni desayunar. Ahora convive con el miedo de que alguna vuelva a entrar «¿Qué necesidad tengo yo de sacrificar a la perra por una infección de la rata?» se pregunta con angustia.

Víctor Santana, trabajador de Parques y Jardines, se ve afectado cada mañana a las 7 h, cuando debe abrir las puertas del parque contiguo al terreno plagado de ratas. En ese momento, aun sin haber amanecido, sale una multitud de roedores que impiden que pueda abrir el parque con normalidad. Durante el día, vive con la incertidumbre de que alguna rata pueda colarse, representando un peligro tanto para los niños como para quienes pasean con sus mascotas. Además, teme que los roedores entren en su cuarto de limpieza, donde guarda todas sus herramientas, y contaminen todo el espacio.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Salud Pública, ha iniciado este jueves una intervención para intensificar las tareas de desratización. La concejala del área de Salud y Cuidados, Carmen Luz Vargas, explica que esta intervención, en una primera fase, y en coordinación con la Concejalía de Vías y Obras, se está procediendo al tapiado de los orificios y madrigueras localizadas en el terreno para impedir la entrada y salida de los roedores. Paralelamente, se llevará a cabo el cierre perimetral del solar, lo que permitirá restringir el acceso de personas y animales de compañía y facilitar la intervención posterior.

Una vez terminado, se realizará la retirada controlada de las aves, principalmente gallos y gallinas que habitan en el lugar, muchas de ellas fruto del abandono, con el objetivo de evitar focos de insalubridad.

Posteriormente, intervendrá una empresa especializada en el control de plagas para aplicar un tratamiento intensivo de desratización, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, que incluirá la instalación de cebos en puntos estratégicos, el seguimiento del foco y la evaluación continua de los resultados.

Por otro lado, la Policía Local, a través de la Unidad de Mediación y Convivencia, está llevando a cabo tareas de vigilancia en el entorno para identificar y sancionar a las personas que alimentan a las aves de forma incontrolada, una práctica que favorece la proliferación de plagas y supone un riesgo público.

Lo que en apariencia es solo un paso cotidiano se ha convertido en una encrucijada de salud pública y abandono urbano. La proliferación descontrolada de ratas, alentada por la desidia institucional y actitudes irresponsables, amenaza la seguridad de todos en La Paterna. Aunque la intervención anunciada por el Ayuntamiento supone un rayo de esperanza, solo la continuidad de estas medidas y la colaboración vecinal garantizarán que ese atajo deje de ser el escenario de un «horror» urbano intolerable.