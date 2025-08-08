Comida en grandes proporciones: este rincón de Gran Canaria te lleva directo a Venezuela

En una calle tranquila del Puerto, justo donde el aroma a maíz y queso se funde con la brisa del mar, hay un lugar que guarda en cada bocado el alma de Venezuela. Se llama Corazón de Venezuela, y no es un nombre puesto al azar. Basta con sentarse a la mesa y probar su bandeja del llano o sus arepas crujientes para entender que aquí no se cocina solo con fuego: se cocina con recuerdos, con raíz y con mucho corazón.

La experiencia arranca con una frase contundente de los creadores de contenidos gastronómicos @descubreconc:“Este es uno de los mejores restaurantes venezolanos de la isla”.Y no lo dicen a la ligera. Lo dicen después de pedir el combo de entrantes por 13,50 euros, una selección que permite probar un poco de todo: empanadas, arepas, cachapa, plátano frito, mandocas, tequeños y un pastelito de jamón y queso.

Surtido para empezar

“Pedimos su combo de entrantes para probar un poquito de todo”, explican. Cada pieza llega crujiente, dorada, con esa mezcla entre dulce y salado que caracteriza a la cocina venezolana más auténtica. No hay artificio, solo sabor.

Y luego, el momento esperado. “Nos pedimos la bandeja del llano. Incluye dos cachapas, cerdo, pollo, chorizo y natas llanera”, comentan. Por 30 euros, es una ración generosa pensada para compartir, aunque no siempre es fácil soltar el tenedor.

“La bandeja es muy grande, ya lo estás viendo”, añaden entre risas. Cada ingrediente está preparado con mimo: la carne se deshace, el maíz es dulce y recién hecho, y las salsas completan un plato que es puro abrazo.

Un rincón con encanto

Ubicado en la calle Luis Morote, 50, en Las Palmas de Gran Canaria, este restaurante no solo conquista por lo que sirve. “La comida es espectacular, con una sazón excelente y un sabor auténtico que me hizo sentir como si estuviera en Venezuela”, cuenta uno de los comensales habituales.

El espacio es luminoso, limpio, acogedor. Los detalles están cuidados y el personal es atento, sonriente. Hay quienes lo descubrieron en unas vacaciones hace años y, al volver, confirman que no ha perdido ni un gramo de autenticidad. “Sigue igual de bueno o incluso mejor de lo que recordaba”, afirma una clienta fiel.

Todo el sabor de Venezuela en Gran Canaria

“Lo tenemos todito”, aseguran desde el restaurante. Las arepas, reinas indiscutibles de la mesa, comparten protagonismo con tequeños crujientes, empanadas doradas y postres que llegan cuando ya crees que no puedes más. Pero puedes porque en este lugar, cada bocado es un viaje directo a Venezuela.

“La cocina es un homenaje a la tierra. Cada receta tiene historia. Lo que servimos aquí no es solo comida: es cultura”, explica el equipo del restaurante.

Un precio que enamora tanto como el sabor

En un contexto en el que muchas experiencias gastronómicas de calidad superan fácilmente los 50 euros por persona, Corazón de Venezuela ofrece una alternativa deliciosa, generosa y accesible. Por unos 20 euros por persona, puedes disfrutar de una comida completa, contundente y con alma.

Si buscas un sitio especial donde comer bien, sin prisas, y sentirte como en casa, esta es tu señal. Corazón de Venezuela no solo ha conquistado a creadores de contenido y visitantes ocasionales, también se ha ganado el respeto y cariño de una comunidad que encuentra en él un pedacito de su país.