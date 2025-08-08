El contrato de control de plagas de Las Palmas de Gran Canaria, adjudicado a Ezsa Sanidad Ambiental
Las actuaciones se extenderán a redes de alcantarillado, alumbrado y tráfico, además de calles, plazas y espacios públicos municipales, entre otros espacios
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado a la empresa Ezsa Sanidad Ambiental S.L. el nuevo contrato para el servicio de control de plagas urbanas por un importe de 821.593,02 euros y una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de tres anualidades adicionales.
Tal como explica la concejala de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, este nuevo contrato garantiza el control efectivo de insectos, arácnidos, roedores y microorganismos mediante tratamientos específicos de desinsectación, desratización y desinfección.
Técnicas específicas
El contrato contempla la prestación de un servicio esencial para el mantenimiento de la salubridad pública, mediante la aplicación de técnicas específicas para el control de plagas. Estas actuaciones permitirán, en función de cada caso, la eliminación completa de la plaga o el control de su población, manteniéndola por debajo del umbral de tolerancia.
El ámbito de actuación incluye las redes de alcantarillado, alumbrado público y tráfico; las avenidas, calles y plazas municipales; las áreas públicas y solares de titularidad municipal; las laderas y barrancos; las dependencias municipales (exceptuando los centros educativos públicos e instalaciones deportivas, que cuentan con su propio mantenimiento); así como las áreas para perros.
Peticiones de la ciudadanía
Además de las tareas rutinarias, el servicio deberá intervenir en aquellos espacios que lo requieran a petición de la ciudadanía, que podrá comunicar la presencia de plagas a través del teléfono 928 448 745 o del correo electrónico controldeplagas@laspalmasgc.es.
La empresa adjudicataria dispondrá de tres equipos de trabajo, compuestos por seis técnicos especializados en control de plagas y con la correspondiente certificación profesional. Asimismo, contará con los recursos materiales necesarios para ejecutar los tratamientos con todas las garantías.
Toxicidad e impacto ambiental
En cuanto a los productos biocidas, se priorizará el uso de sustancias altamente eficaces y selectivas, con la menor toxicidad posible y bajo impacto ambiental. Se apostará por tratamientos localizados y de baja persistencia, recurriendo a productos químicos únicamente cuando no sea viable aplicar métodos biológicos o físicos.
El servicio también contempla intervenciones en espacios con mayor incidencia de plagas, considerados puntos críticos, así como la atención y evaluación de las reclamaciones ciudadanas en las zonas afectadas. Además del control ordinario, la empresa deberá desarrollar dos campañas intensivas de lucha contra roedores: una en primavera (abril y mayo) y otra en otoño (octubre y noviembre), utilizando productos con mayor concentración o principios activos alternativos para incrementar su efectividad.
