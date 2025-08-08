ECCA lleva una exposición itinerante al Real Club Victoria para celebrar 60 años de trayectoria

La ilusión que alienta a Radio ECCA es ayudar al pueblo, darle voz, acompañarle a entender su mundo y facilitar la comunicación. El 15 de febrero de 1965, a las 19:30 horas, Radio ECCA marcó un hito en la historia de la educación a distancia con su primera emisión radiofónica, realizada por Maru Albújar y Rogelio Vega, quienes dieron la bienvenida a las oyentes y lanzaron la primera llamada a clase a través de las ondas. Desde entonces no han dejado de brindar luz y mejorar condiciones de vida. Con motivo del 60 aniversario, inaugura una exposición itinerante en el Real Club Victoria, que recorre los hitos de su trayectoria con paneles informativos y recursos multimedia, poniendo en valor su impacto como motor de transformación social.

En tan solo los primeros 34 días desde su arranque, 500 personas se matricularon, lo que evidenció la necesidad de este nuevo sistema educativo, en un contexto de casi un 30% de analfabetismo en Canarias y la misión de este proyecto era contribuir a rebajar el nivel de analfabetismo. La primera persona registrada fue Estrella Álvarez, una joven de El Carrizal, Gran Canaria, que se convirtió en la primera alumna en sumarse al proyecto.

Así nació el Sistema ECCA, un innovador modelo que articulaba tres pilares fundamentales: la clase radiofónica, el material impreso y la tutoría personalizada, pensado para alcanzar a quienes tenían un acceso limitado a la educación tradicional, y por último las tutorías presenciales, para resolver dudas u orientar mejor al alumnado, que pueden acudir a determinados puntos, uno de ellos la sede de la exposición, el Real Club Victoria, que sus bases son; el fútbol -el club fue uno de los cinco equipos que se unió para dar vida a la Unión Deportiva Las Palmas-, su escuela de vela y la labor educativa.

Con el avance tecnológico, el sistema ha evolucionado: primero incorporó cassettes y otros recursos acústicos; más tarde, lanzó su plataforma digital, para permitir que el alumnado accediera a las clases cuando lo deseara, sin depender del horario de emisión. Este tránsito hacia lo digital se consolidó en 2023, cuando se apagaron definitivamente las antenas de radio y nació ecca.edu, reflejando un compromiso con la democratización de la educación en el entorno digital.

Hoy, el lema de ECCA,«Tu futuro a tu ritmo», resume su esencia: ofrecer educación accesible desde cualquier circunstancia, ya sea a un camionero que estudia por la noche o a una ama de casa que aprovecha las mañanas para aprender.

La muestra permanecerá en el Real Club Victoria, un importante lugar de encuentro social y deportivo de la ciudad, pero también un punto clave de apoyo para la formación accesible al ser un espacio con el que la institución mantiene una sólida alianza, ya que también actúa como centro de atención para el alumnado de ECCA. La exposición titulada “60 años transformando vidas a través de la educación”, estará abierta al público de forma gratuita hasta el domingo 24 de agosto, en horario de 10:00h a 23:00h.

Además, es un claro homenaje a las alianzas estratégicas que han sido clave para impulsar la educación y el progreso social en Canarias.

Hasta el momento, la exposición ya ha parado en casi 50 puntos del archipiélago y continuará su recorrido durante el nuevo curso que pronto comienza, para continuar acercando el legado de ECCA y su papel presente y futuro en el ámbito educativo a toda la sociedad canaria.