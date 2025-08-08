Los Joubine, los primeros persas en Las Palmas de Gran Canaria

En 1955, España comenzaba, muy lentamente, a entreabrir sus ventanas al mundo exterior. Sin embargo, el nacionalcatolicismo marcaba aún el pulso de la vida social y, aunque soplaban leves vientos de reforma, la sociedad seguía encorsetada bajo la férula franquista.

En ese contexto, Las Palmas de Gran Canaria aún era una ciudad pequeña, con unos 165.000 habitantes. Aislada por su insularidad y por las restricciones ideológicas de la época, su población extranjera se concentraba mayoritariamente en Ciudad Jardín.

Aunque en sus inicios fue un enclave casi exclusivamente británico, por aquel entonces su fisonomía social se había diversificado. Si bien la presencia de residentes de esa nacionalidad seguía siendo significativa, un número creciente de familias canarias y de otras procedencias comenzaba a establecerse en la zona.

La casa del Paseo de Tomás Morales

En particular, en un chalé de dos plantas, al final del Paseo de Tomás Morales, entre la Casa Armas y la actual Clínica del Carmen, se instaló una familia que despertó desconcierto y sorpresa entre sus vecinos, pues no procedía de los habituales países de origen de la mayoría de los extranjeros, sino de una tierra lejana y misteriosa que apenas dos décadas antes aún se llamaba Persia.

En la España nacionalcatólica, Irán no era más que la lejana cuna de los Magos de Oriente que acudieron a Belén a rendir homenaje a Jesús de Nazaret. En cambio, los más eruditos evocaban a algunas de sus figuras históricas más célebres, como Zaratustra, mientras que no faltaban quienes, aficionados a la poesía, se deleitaban en secreto con los blasfemos versos de Omar Khayyam.

Sin embargo, entre las mujeres, el nombre -y sobre todo la imagen- del joven Sah de Persia y de su hermosa esposa, Soraya, se habían vuelto familiares gracias a la prensa del corazón, que desde hacía cuatro años seguía de cerca a la pareja real y su incapacidad para engendrar un heredero.

Un matrimonio y cuatro hijas

Pero esta otra familia, formada por Ali Joubine, y su esposa, Bahereh Rassekh, si tenía descendencia: Jaleh, Jina, Fariba y Elahe, cuatro hijas de entre siete y quince años que estudiaban en el colegio Viera y Clavijo. Sus padres, originarios de la capital, formaban un matrimonio poco común: él, coronel retirado del ejército iraní, frisaba el medio siglo de vida; ella, quince años más joven, era licenciada en Literatura Inglesa por la Universidad de Teherán.

España acababa de superar los años más duros de la escasez; las cartillas de racionamiento se habían eliminado hacía tres años, pero a pesar de ello, el país seguía siendo pobre, y el turismo apenas comenzaba a despuntar. En ese contexto, la llegada de una familia iraní resultaba insólita. ¿Qué hacían en Gran Canaria? ¿Por qué habían abandonado su tierra natal para instalarse aquí?

Aunque el archipiélago albergaba una importante comunidad asiática, principalmente india y árabe, esta se había establecido mucho antes, en tiempos de bonanza. Por eso, nadie entendía la llegada de aquella familia en un periodo de vacas flacas, cuando Canarias había dejado de ser puerto de acogida para convertirse en punto de partida.

Reportaje en La Provincia a Banereh Rassekh, en 1987. / LP/DLP

Las razones de un exilio

Dado que el paterfamilias era un militar retirado, algunos intuyeron que habría venido por prescripción médica, padeciendo alguna de esas dolencias que solían mejorar gracias a las numerosas virtudes de nuestro clima. Sin embargo, su aspecto lozano descartaba la idea de que hubiera atravesado Oriente Próximo, el Mediterráneo y los más de mil kilómetros de mar que separan la Península de Canarias por motivos de salud.

Aunque por entonces Irán era aliado de Occidente, la policía sospechó que aquel hombre ocultaba algo, especialmente tras comprobar que en su chalé recibía muchas, tal vez demasiadas, visitas, cuando el derecho de reunión estaba severamente restringido. Una investigación reveló que, dos años antes, en su país había habido un golpe de Estado, tras el cual el partido comunista iraní fue ilegalizado y sus miembros arrestados, torturados o ejecutados, mientras muchos de sus líderes partían al exilio, principalmente a la Unión Soviética.

¿Se trataba entonces de un exiliado? En tal caso, ¿por qué había elegido un país profundamente anticomunista, en lugar de cualquier otra nación del bloque soviético que lo hubiese recibido con los brazos abiertos? Solo podía ser un espía o un agitador. Sin embargo, otra investigación demostró que Ali Joubine no solo no era comunista, sino un hombre profundamente piadoso.

Aquello no hizo más que aumentar el halo de misterio que rodeaba aquel chalé hasta que una última investigación reveló que, tras el golpe de Estado, el Sah, para legitimarse, buscó el respaldo del clero chiita, el cual aprovechó para lanzar una virulenta campaña contra los fieles de una religión surgida poco más de un siglo antes.

Durante el mes de Ramadán de aquel año, mediante sermones en mezquitas, artículos de prensa y discursos radiofónicos, se les acusó de herejía, conspiración y espionaje. Lo que siguió fue una oleada de violencia: templos y cementerios destruidos, casas saqueadas, asesinatos, secuestros y matrimonios forzosos. El Estado no solo no protegió a las víctimas, sino que en muchos casos participó activamente en la represión, que sirvió para desviar la atención de las tensiones políticas surgidas tras el golpe de Estado.

Temiendo por sus vidas, Ali Joubine envió a su esposa e hijas a Estambul en tren, desde donde tomaron un barco rumbo a Barcelona, luego otro hacia Cádiz y, por último, a Canarias. Y antes de que lo expulsaran del ejército -como ya habían hecho con funcionarios y profesores- solicitó la jubilación anticipada, para seis meses después, cuando esta le fue concedida, emprender el mismo trayecto para reunirse con ellas.

La elección de Gran Canaria

¿Pero por qué entre todos los rincones del planeta optaron precisamente por Gran Canaria? La elección de esta isla, totalmente desconocida en su país de origen, no fue casual. Como buenos devotos, seguían un mandato religioso llamado pionerismo, que consiste en trasladarse voluntariamente a lugares donde su fe es poco conocida para contribuir a su desarrollo.

De hecho, la policía descubrió que los Joubine no eran los primeros practicantes de dicha fe en la isla. Dos años antes había llegado una norteamericana de origen judío, Gertrude Eisenberg, que comenzó a compartir sus creencias de forma discreta, despertando el interés de algunos grancanarios. Y meses antes de la llegada de los Joubine, ya se habían registrado las primeras conversiones.

Por eso, nada más llegar, el chalé de los Joubine se convirtió en el punto de encuentro de esa incipiente comunidad, que allí celebraba sus ceremonias y festividades con la máxima discreción. Sabían que estaban en un país confesionalmente católico, donde incluso las celebraciones protestantes estaban prohibidas en público y sus templos no podían mostrar signos externos, hasta el punto de que la cercana Iglesia Anglicana ni tan siquiera exhibía una cruz.

Pero a pesar de su reserva, los vecinos de Ciudad Jardín aseguraban escuchar extrañas plegarias, murmuradas en un idioma imposible de reconocer, filtrarse por las ventanas de aquel chalé.

¿Cuál era ese extraño culto?

Algunos afirmaban que se trataba de una secta musulmana, mientras que otros aseguraban que era una sociedad secreta. En realidad, se trataba de la fe bahá’í, una religión monoteísta fundada en el siglo XIX en Persia.

La pequeña comunidad bahá’í que se formó en Las Palmas de Gran Canaria en 1955 fue un símbolo de tolerancia y convivencia pacífica en tiempos de autoritarismo y exclusión. Los Joubine supieron cultivar una vida discreta pero activa, contribuyendo poco a poco a la diversidad cultural y espiritual de la isla.

Setenta años después, la historia de la primera familia iraní que se estableció en Gran Canaria nos recuerda que la pluralidad y el respeto no son solo virtudes, sino pilares fundamentales para cualquier sociedad en un mundo que, aunque globalizado, sigue marcado por divisiones.