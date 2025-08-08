El PP denuncia que la gestión de las fiestas en Las Palmas de Gran Canaria carece de transparencia

«Falta de transparencia y de criterios objetivos», es lo que señala la ampliación de la denuncia presentada por el grupo de los populares ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 30 de julio y que pone el acento en una serie de actividades que, presuntamente, incurren en prácticas contrarias a la normativa de contratación pública.

Además de señalar la existencia de sociedades que comparten un mismo administrador, la denuncia apunta a la existencia de un entorno societario y personal «estrechamente relacionado con decisiones de programación artística en eventos municipales» y apunta a conflictos de intereses en la selección de los artistas que participan en actos y fiestas populares.

En concreto, hace referencia a las Fiestas del Carmen, en La Isleta, y a las que se realizan actualmente en San Lorenzo, Tamaraceite, y cuyos organizadores estarían vinculados, presuntamente, a una de las empresas que más contratos ha recibido por parte del Ayuntamiento en los Carnavales del pasado año y que supusieron, además, el inicio de las investigaciones por parte de la Fiscalía a la Sociedad de Promoción.

¿Subcontratos?

La información aportada señala que para la realización de las Fiestas del Carmen se tramitaron dos licitaciones diferenciadas. Una adjudicada a LF Sound por 47.026 euros por el alquiler de iluminación y sonido; otra a Tuatuka por 171.580 euros por los servicios de organización, coordinación e instalación de infraestructura.

La denuncia pone el foco en que, a pesar de que la empresa Azur Pro24 obtuvo una mejor puntuación, quedó excluida por «no haber presentado correctamente la documentación justificativa solicitada previamente», y el contrato se adjudicó a Tuatuka.

Sin embargo, el texto subraya que el administrador de la primera sociedad aparece participando en diferentes tareas de la organización, por lo que requieren a la Fiscalía que analice «si dicha subcontratación fue comunicada y autorizada».

El Pliego de Prescripciones Técnicas establece en el apartado 3.15 sobre la elección de ‘Artistas’ que «será responsabilidad de la Sociedad de Promoción», en cambio exponen «una ausencia de criterios objetivos y transparentes» en la selección de algunos de ellos que no se ajustaron a las condiciones y límites económicos para la programación de alguno de ellos.

Por último, la denuncia hace una comparativa entre adjudicaciones realizadas en dos municipios: San Bartolomé de Tirajana y Las Palmas de Gran Canaria. En ella se cuestiona el concepto de exclusividad artística al exponer que mientras en el primero se llevaron a cabo adjudicaciones vía concursos, en el segundo se hizo de forma directa. En concreto, adjudicaciones a la empresa Option Productions.

Entre el 1 de enero de 2024 y el 15 de enero de 2025, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana encargó varios procedimientos abiertos ordinarios por importe de 754.554 euros. Alguno de ellos son la organización de la Fiesta de Fin de Año 2025, la pasada Cabalgata de Reyes o el Carnaval Internacional de Maspalomas 2024.

Por contra, entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, el Consistorio de Las Palmas de Gran Canaria adjudicó a dicha sociedad la dirección artística del Carnaval 2024 y 2025 o los diseños de las Fiestas de Navidad, entre otros encargos, por 872.155 euros mediante procedimientos de negociado sin publicidad «por razones artísticas».